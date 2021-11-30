***AKMEN* *AKTIF* *ISMEN* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKMEN******AKTIF******ISMEN******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, EKTVK, ISMENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2EK2117 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30.11.2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18742 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.11.2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18759 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.11.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2194 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.11.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2194 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06GG4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.11.2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06GH2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.11.2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06GI0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.11.2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980284BIST