***AKMEN* *AKTVK* *HALKB* *AKFEN* *TUPRS* *ARNFK* *BOGVY* *YKBNK* *SKYMD* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***AKMEN******AKTVK******HALKB******AKFEN******TUPRS******ARNFK******BOGVY******YKBNK******SKYMD******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFEN, AKMEN, AKTVK, ARNFK, LIDFA, SKYMD, HALKB, TUPRS, YKBNK, BOGVYMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.08.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AQ8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 7.08.2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82010 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.08.2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82010 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.08.2020 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.08.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRFBOVY52119 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 Kupon\Getiri ÖdemeLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK82011 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82012 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82048 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfaTÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.08.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866662BIST