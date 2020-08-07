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***AKMEN* *AKTVK* *HALKB* *AKFEN* *TUPRS* *ARNFK* *BOGVY* *YKBNK* *SKYMD* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

07.08.2020 16:57
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKTVK******HALKB******AKFEN******TUPRS******ARNFK******BOGVY******YKBNK******SKYMD******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, AKMEN, AKTVK, ARNFK, LIDFA, SKYMD, HALKB, TUPRS, YKBNK, BOGVY

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.08.2020 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AQ8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 7.08.2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82010 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.08.2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82010 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.08.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.08.2020 Kupon\Getiri Ödeme
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRFBOVY52119 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK82011 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82012 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82048 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfa
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.08.2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 7.08.2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866662


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4278 9,4751 % -0,42  
Frank 7,8966 7,9441 % -0,18  
Riyal 1,9267 1,9364 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.030 2.030 -33,36  
Altın Gr. 471 471 -8,16  
Cumhuriyet 3.215 3.264 -143,00  
Tam 3.202 3.415 -45,80  
Yarım 1.554 1.671 -6,40  
Çeyrek 780 835 -8,30  
Gümüş.Ons 27,92 27,95 -0,99  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,25  
B. Petrol 44,52 44,52 -0,57  
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