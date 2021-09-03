***AKMEN* *AKTVK* *HALKB* *VAKVK* *GARAN* *QNBFB* *SMRVA* *DENIZ* *BRKT* *SEKFA* *AKSFA* *ISMEN* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
03.09.2021 17:29
***AKMEN******AKTVK******HALKB******VAKVK******GARAN******QNBFB******SMRVA******DENIZ******BRKT******SEKFA******AKSFA******ISMEN******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, AKTVK, BRKT, DENIZ, GARAN, ISMEN, ODEA, QNBFB, SEKFA, SMRVA, HALKB, VAKVK
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM12984 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM12992 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13040 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13065 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13180 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13198 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13305 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13412 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13420 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13495 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13560 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13628 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13636 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13644 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13693 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13701 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13776 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13784 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13867 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13933 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13941 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM13958 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14022 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14030 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14071 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14089 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14147 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14253 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14303 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14386 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14402 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14469 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14527 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14535 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14543 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92126 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92126 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92126 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92126 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92130 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05QU6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05R25 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05R90 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05RA6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05RH1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05RI9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05RJ7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05RT6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05S24 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05S57 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05SE6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05SF3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05SL1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05SP2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05SX6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05T56 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05T98 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05TA2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05TH7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05TP0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05TY2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05U53 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05UD4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05UH5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05UP8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05UQ6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05UX2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05UY0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05V29 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05V37 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05VA8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05VL5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05VN1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05VT8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05VU6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05W10 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05W28 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05W36 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WA6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WB4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WC2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WP4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WQ2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WX8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WY6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05WZ3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05X19 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2021 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA92117 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42213 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92119 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92127 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92131 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY92116 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92120 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92120 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92138 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92146 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92146 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961760
BIST