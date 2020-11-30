***AKMEN* *ALNTF* *SKBNK* *AKTIF* *ISMEN* *EKTVK* *YKBNK* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******ALNTF******SKBNK******AKTIF******ISMEN******EKTVK******YKBNK******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, ALNTF, EKTVK, ISMEN, ODEA, SKBNK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9EK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/11/2020 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT8K2017 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/11/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMK2025 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/11/2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04AH0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/11/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04AI8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/11/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAK2042 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12155 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890602BIST