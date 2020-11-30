Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *ALNTF* *SKBNK* *AKTIF* *ISMEN* *EKTVK* *YKBNK* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

30.11.2020 17:40



***AKMEN******ALNTF******SKBNK******AKTIF******ISMEN******EKTVK******YKBNK******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, ALNTF, EKTVK, ISMEN, ODEA, SKBNK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9EK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/11/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT8K2017 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/11/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMK2025 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/11/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04AH0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04AI8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/11/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAK2042 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12155 FİNANSMAN BONOSU 30/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890602


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:591.286
Değişim :  -3,19% |  -42,38
Açılış :  1.314  
Önceki Kapanış :  1.329  
En Yüksek
1.317 En Düşük
1.284
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,63 5.645.186 % 10,00  
SELEC 12,54 189.607.934 % 10,00  
ARTI 6,05 334.051 % 10,00  
ISKUR 347.594,00 1.011.183 % 10,00  
RODRG 18,72 14.580.321 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,7973 7,8012 % -0,16  
Euro 9,3574 9,3655 % 0,15  
Sterlin 10,4259 10,4782 % 0,66  
Frank 8,6151 8,6669 % 0,13  
Riyal 2,0784 2,0889 % 0,06  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -13,64  
Altın Gr. 446 446 -3,56  
Cumhuriyet 2.950 2.994 -46,00  
Tam 2.942 3.017 -40,76  
Yarım 1.422 1.459 -19,72  
Çeyrek 713 730 -9,86  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 -0,27  
Gümüş Gr. 5,61 5,62 -0,08  
B. Petrol 47,86 47,86 -0,39  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru