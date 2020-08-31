***AKMEN* *ALNTF* *ZORLF* *AKTIF* *HUZFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******ALNTF******ZORLF******AKTIF******HUZFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, AKMEN, ALNTF, İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9E82019 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2020 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT882017 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22162 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B06 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/08/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871833BIST