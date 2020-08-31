***AKMEN* *ALNTF* *ZORLF* *AKTIF* *HUZFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
31.08.2020 17:14
***AKMEN******ALNTF******ZORLF******AKTIF******HUZFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, AKMEN, ALNTF, İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9E82019 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT882017 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22162 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B06 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/08/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871833
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1019
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,8267
En Düşük
8,6730
18:05465,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,05
|Açılış
|: 465,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,66
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3595
|7,3619
|% 0,39
|
|Euro
|8,7994
|8,8032
|% 1,17
|
|Sterlin
|9,7999
|9,8490
|% 0,39
|
|Frank
|8,1244
|8,1734
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9549
|1,9648
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|4,06
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,09
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
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17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
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17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
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17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem