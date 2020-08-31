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***AKMEN* *ALNTF* *ZORLF* *AKTIF* *HUZFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

31.08.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******ALNTF******ZORLF******AKTIF******HUZFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, AKMEN, ALNTF, İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9E82019 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT882017 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22162 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B06 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/08/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871833


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ULAS 3,19 39.123.778 % 10,00  
SEKUR 7,92 8.508.503 % 10,00  
INTEM 19,80 22.623.467 % 10,00  
FRIGO 35,42 1.927.961 % 10,00  
PKENT 935,00 6.653.253 % 10,00  
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Frank 8,1244 8,1734 % 0,58  
Riyal 1,9549 1,9648 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 4,06  
Altın Gr. 466 466 3,00  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,07 28,09 0,58  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,16  
B. Petrol 45,84 45,84 0,03  
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