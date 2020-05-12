***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.05.2020 09:18
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 10 adet varant 12 Mayıs 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***GRAAA.V, GRAAB.V, GRAAC.V, GRAAD.V, GRAAE.V, GRAPA.V, GRAPB.V, GRAPC.V, GRAPD.V, GRAPE.V***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844297
BIST
10:3198.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 340,45
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:317,0183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0548
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:317,5929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0564
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:31384,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,81
|Açılış
|: 384,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.505.876
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|3.148.943
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|IHLGM
|1,20
|94.597.368
|% -0,83
|
|VAKBN
|4,62
|85.656.140
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,17
|65.491.151
|% 0,93
|
|THYAO
|10,59
|61.824.639
|% -0,28
|
|HALKB
|5,36
|56.619.652
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|94.597.368
|% -0,83
|
|ODAS
|1,84
|55.840.316
|% 1,66
|
|ADESE
|1,51
|44.198.684
|% 2,72
|
|CEMAS
|1,08
|27.030.231
|% 2,86
|
|VAKBN
|4,62
|85.656.140
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6284
|8,6716
|% -0,79
|
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8617
|1,8711
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,03
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.517
|-20,60
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,20
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,40
|
|Çeyrek
|620
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,10
|30,10
|0,47
|