***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.06.2020 09:16
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 30 adet varant 23 Haziran 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***GRAAF.V,GRAAG.V,GRAAH.V,GRAAI.V,GRAAJ.V,GRAPF.V,GRAPG.V,GRAPH.V,GRAPI.V,GRAPJ.V,IBAAA.V,IBAAB.V,IBAAC.V,IBAAD.V,IBAAE.V,PEAAA.V,PEAAB.V,PEAAC.V,PEAAD.V,PEAAE.V,TPAAA.V,TPAAB.V,TPAAC.V,TPAAD.V, TPAAE.V,VBAAA.V,VBAAB.V,VBAAC.V,VBAAD.V,VBAAE.V***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852409
BIST
10:32115.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 710,67
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
10:326,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8383
10:327,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7456
En Düşük
7,6969
10:32385,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 385,85
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|77.981
|% 9,93
|
|MNDRS
|3,68
|25.266.745
|% 9,85
|
|DGKLB
|2,48
|37.459.019
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|ULAS
|4,48
|3.559.247
|% 8,47
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,00
|344.802.710
|% -4,76
|
|OZBAL
|3,20
|1.202.829
|% -4,76
|
|TSPOR
|8,00
|344.802.710
|% -4,76
|
|TCELL
|16,85
|225.350.906
|% 2,74
|
|GARAN
|8,52
|209.274.129
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|208.001.926
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|198.222.961
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,95
|198.222.961
|% 0,52
|
|ODAS
|2,18
|208.001.926
|% 2,83
|
|KARSN
|2,54
|168.923.737
|% -0,39
|
|TSPOR
|8,00
|344.802.710
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,93
|121.209.098
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5289
|8,5717
|% 0,22
|
|Frank
|7,2187
|7,2622
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-1,42
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.518
|-5,40
|
|Tam
|2.569
|2.581
|-5,50
|
|Yarım
|1.252
|1.263
|-2,70
|
|Çeyrek
|628
|632
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,00
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
|