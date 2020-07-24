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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

24.07.2020 09:08
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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 80 adet varant 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***ARAAA.V, ARAAB.V, ARAAC.V, ARAAD.V, ARAAE.V, ARAPA.V, ARAPB.V, ARAPC.V, ARAPD.V, ARAPE.V, GRAAK.V, GRAAL.V, GRAAM.V, GRAAN.V, GRAAO.V, GRAPK.V, GRAPL.V, GRAPM.V, GRAPN.V, GRAPO.V, IBAAF.V, IBAAG.V, IBAAH.V, IBAAI.V, IBAAJ.V, IBAPA.V, IBAPB.V, IBAPC.V, IBAPD.V, IBAPE.V, KHAAA.V, KHAAB.V, KHAAC.V, KHAAD.V, KHAAE.V, KHAPA.V, KHAPB.V, KHAPC.V, KHAPD.V, KHAPE.V, PEAAF.V, PEAAG.V, PEAAH.V, PEAAI.V, PEAAJ.V, PEAPA.V, PEAPB.V, PEAPC.V, PEAPD.V, PEAPE.V, VBAAF.V, VBAAG.V, VBAAH.V, VBAAI.V, VBAAJ.V, VBAPA.V, VBAPB.V, VBAPC.V, VBAPD.V, VBAPE.V, TPAAF.V, TPAAG.V, TPAAH.V, TPAAI.V, TPAAJ.V, TPAPA.V, TPAPB.V, TPAPC.V, TPAPD.V, TPAPE.V, YBAAA.V, YBAAB.V, YBAAC.V, YBAAD.V, YBAAE.V, YBAPA.V, YBAPB.V, YBAPC.V, YBAPD.V, YBAPE.V***



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861499


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KONYA 413,80 10.245.688 % 9,99  
FRIGO 32,58 1.057.156 % 9,99  
PKENT 652,10 828.167 % 9,98  
EKIZ 9,15 143.115 % 9,98  
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Frank 7,3740 7,4184 % 0,16  
Riyal 1,8204 1,8296 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 4,85  
Altın Gr. 416 416 0,69  
Cumhuriyet 2.705 2.730 6,30  
Tam 2.787 2.801 6,40  
Yarım 1.353 1.370 3,20  
Çeyrek 678 686 1,50  
Gümüş.Ons 22,61 22,65 0,02  
Gümüş Gr. 4,96 4,97 -0,01  
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