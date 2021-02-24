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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

24.02.2021 09:25



***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 142 adet varant 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***ARAAN.V,ARAAO.V,ARAAP.V,ARAAQ.V,ARAPN.V,ARAPO.V,ARAPP.V, ARAPQ.V,ASAAE.V,ASAAF.V,ASAAG.V,ASAAH.V,ASAPE.V,ASAPF.V,ASAPG.V,ASAPH.V,EDAAR.V,EDAAS.V,EDAAT.V,EDAAU.V,EDAPR.V,EDAPS.V,EDAPT.V,EDAPU.V,EKAAW.V,EKAAX.V,EKAAY.V,EKAAZ.V,EKAPW.V,EKAPX.V,EKAPY.V,EKAPZ.V,GRABL.V,GRABM.V,GRABN.V,GRABO.V,GRAQL.V,GRAQM.V, GRAQN.V,GRAQO.V,IBABG.V,IBABH.V,IBABI.V,IBABJ.V,IBAQB.V,IBAQC.V, IBAQD.V, IBAQE.V,IZABO.V,IZABP.V,IZABQ.V,IZABR.V,IZABS.V,IZABT.V, IZABU.V,IZAQO.V,IZAQP.V,IZAQQ.V,IZAQR.V,IZAQS.V,IZAQT.V,IZAQU.V, KHABB.V,KHABC.V,KHABD.V,KHABE.V,KHAQB.V,KHAQC.V,KHAQD.V, KHAQE.V,KRAAE.V,KRAAF.V,KRAAG.V,KRAAH.V,KRAPE.V,KRAPF.V,KRAPG.V,KRAPH.V,PEABG.V,PEABH.V,PEABI.V,PEABJ.V,PEAQB.V,PEAQC.V,PEAQD.V, PEAQE.V, SIAAI.V,SIAAJ.V,SIAAK.V,SIAAL.V,SIAPI.V,SIAPJ.V,SIAPK.V, SIAPL.V, TEAAA.V,TEAAB.V,TEAAC.V,TEAAD.V,TEAPA.V,TEAPB.V,TEAPC.V,TEAPD.V, TKAAL.V,TKAAM.V,TKAAN.V,TKAAO.V,TKAPL.V,TKAPM.V,TKAPN.V,TKAPO.V,TLAAI.V,TLAAJ.V,TLAAK.V,TLAAL.V,TLAPI.V,TLAPJ.V,TLAPK.V,TLAPL.V, TPABG.V,TPABH.V,TPABI.V,TPABJ.V,TPAQB.V,TPAQC.V,TPAQD.V,TPAQE.V, VBABG.V,VBABH.V,VBABI.V,VBABJ.V,VBAQB.V,VBAQC.V,VBAQD.V, VBAQE.V,YBABB.V,YBABC.V,YBABD.V,YBABE.V,YBAQB.V,YBAQC.V,YBAQD.V,YBAQE.V ***



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912047


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