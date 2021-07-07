***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 186 adet varant 7 Temmuz 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ARABH.V, ARABI.V, ARABJ.V, ARABK.V, ARAQH.V, ARAQI.V, ARAQJ.V, ARAQK.V, ASAAY.V, ASAAZ.V, ASABA.V, ASABB.V, ASAPY.V, ASAPZ.V, ASAQA.V, ASAQB.V, DLAAM.V, DLAAN.V, DLAAO.V, DLAAP.V, DLAPM.V, DLAPN.V, DLAPO.V, DLAPP.V, EDABL.V, EDABM.V, EDABN.V, EDABO.V, EDAQL.V, EDAQM.V, EDAQN.V, EDAQO.V, EKABQ.V, EKABR.V, EKABS.V, EKABT.V, EKAQQ.V, EKAQR.V, EKAQS.V, EKAQT.V, GRACF.V, GRACG.V, GRACH.V, GRACI.V, GRARF.V, GRARG.V, GRARH.V, GRARI.V, HBAAQ.V, HBAAR.V, HBAAS.V, HBAAT.V, HBAPQ.V, HBAPR.V, HBAPS.V, HBAPT.V, IBACA.V, IBACB.V, IBACC.V, IBACD.V, IBAQV.V, IBAQW.V, IBAQX.V, IBAQY.V, IZADD.V, IZADE.V, IZADF.V, IZADG.V, IZADH.V, IZADI.V, IZADJ.V, IZADK.V, IZADL.V, IZASD.V, IZASE.V, IZASF.V, IZASG.V, IZASH.V, IZASI.V, IZASJ.V, IZASK.V, IZASL.V, KHABV.V, KHABW.V, KHABX.V, KHABY.V, KHAQV.V, KHAQW.V, KHAQX.V, KHAQY.V, KZAAE.V, KZAAF.V, KZAAG.V, KZAAH.V, KZAPE.V, KZAPF.V, KZAPG.V, KZAPH.V, KRAAY.V, KRAAZ.V, KRABA.V, KRABB.V, KRAPY.V, KRAPZ.V, KRAQA.V, KRAQB.V, PEACA.V, PEACB.V, PEACC.V, PEACD.V, PEAQV.V, PEAQW.V, PEAQX.V, PEAQY.V, SIABC.V, SIABD.V, SIABE.V, SIABF.V, SIAQC.V, SIAQD.V, SIAQE.V, SIAQF.V, TEAAU.V, TEAAV.V, TEAAW.V, TEAAX.V, TEAPU.V, TEAPV.V, TEAPW.V, TEAPX.V, TKABF.V, TKABG.V, TKABH.V, TKABI.V, TKAQF.V, TKAQG.V, TKAQH.V, TKAQI.V, TLABC.V, TLABD.V, TLABE.V, TLABF.V, TLAQC.V, TLAQD.V, TLAQE.V, TLAQF.V, TPACA.V, TPACB.V, TPACC.V, TPACD.V, TPAQV.V, TPAQW.V, TPAQX.V, TPAQY.V, VBACA.V, VBACB.V, VBACC.V, VBACD.V, VBAQV.V, VBAQW.V, VBAQX.V, VBAQY.V, YBABV.V, YBABW.V, YBABX.V, YBABY.V, YBAQV.V, YBAQW.V, YBAQX.V, YBAQY.V, PBAAA.V, PBAAB.V, PBAAC.V, PBAAD.V, PBAPA.V, PBAPB.V, PBAPC.V, PBAPD.V, DAAAA.V, DAAAB.V, DAAAC.V, DAAAD.V, DAAPA.V, DAAPB.V, DAAPC.V, DAAPD.V ***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947386BIST