***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 184 adet varant 8 Eylül 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***ARABP.V, ARABQ.V, ARABR.V, ARABS.V, ARAQP.V, ARAQQ.V, ARAQR.V, ARAQS.V, ASABG.V, ASABH.V, ASABI.V, ASABJ.V, ASAQG.V, ASAQH.V, ASAQI.V, ASAQJ.V, DLAAU.V, DLAAV.V, DLAAW.V, DLAAX.V, DLAPU.V, DLAPV.V, DLAPW.V, DLAPX.V, EDABT.V, EDABU.V, EDABV.V, EDABW.V, EDAQT.V, EDAQU.V, EDAQV.V, EDAQW.V, EKABY.V, EKABZ.V, EKACA.V, EKACB.V, EKAQY.V, EKAQZ.V, EKARA.V, EKARB.V, GRACN.V, GRACO.V, GRACP.V, GRACQ.V, GRARN.V, GRARO.V, GRARP.V, GRARQ.V, HBAAY.V, HBAAZ.V, HBABA.V, HBABB.V, HBAPY.V, HBAPZ.V, HBAQA.V, HBAQB.V, IBACI.V, IBACJ.V, IBACK.V, IBACL.V, IBARD.V, IBARE.V, IBARF.V,IBARG.V, IZADU.V, IZADV.V, IZADW.V, IZADX.V, IZADY.V, IZADZ.V, IZAEA.V, IZAEB.V, IZASU.V, IZASV.V, IZASW.V, IZASX.V, IZASY.V, IZASZ.V, IZATA.V, IZATB.V, KHACD.V, KHACE.V, KHACF.V, KHACG.V, KHARD.V, KHARE.V, KHARF.V, KHARG.V, KZAAM.V, KZAAN.V, KZAAO.V, KZAAP.V, KZAPM.V, KZAPN.V, KZAPO.V, KZAPP.V, KRABG.V, KRABH.V, KRABI.V, KRABJ.V, KRAQG.V, KRAQH.V, KRAQI.V, KRAQJ.V, PEACI.V, PEACJ.V, PEACK.V, PEACL.V, PEARD.V, PEARE.V, PEARF.V, PEARG.V, SIABK.V, SIABL.V, SIABM.V, SIABN.V, SIAQK.V, SIAQL.V, SIAQM.V, SIAQN.V, TEABC.V, TEABD.V, TEABE.V, TEABF.V, TEAQC.V, TEAQD.V, TEAQE.V, TEAQF.V, TKABN.V, TKABO.V, TKABP.V, TKABQ.V, TKAQN.V, TKAQO.V, TKAQP.V, TKAQQ.V, TLABK.V, TLABL.V, TLABM.V, TLABN.V, TLAQK.V, TLAQL.V, TLAQM.V, TLAQN.V, TPACI.V, TPACJ.V, TPACK.V, TPACL.V, TPARD.V, TPARE.V, TPARF.V, TPARG.V, VBACI.V, VBACJ.V, VBACK.V, VBACL.V, VBARD.V, VBARE.V, VBARF.V, VBARG.V, YBACD.V, YBACE.V, YBACF.V, YBACG.V, YBARD.V, YBARE.V, YBARF.V, YBARG.V, PBAAI.V, PBAAJ.V, PBAAK.V, PBAAL.V, PBAPI.V, PBAPJ.V, PBAPK.V, PBAPL.V, DAAAI.V, DAAAJ.V, DAAAK.V, DAAAL.V, DAAPI.V, DAAPJ.V, DAAPK.V, DAAPL.V***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962475BIST