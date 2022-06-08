***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.06.2022 09:13
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 242 adet varant 8 Haziran 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ARADB.V, ARADC.V, ARADD.V, ARADE.V, ARASB.V, ARASC.V, ARASD.V, ARASF.V, ASACS.V, ASACT.V, ASACU.V, ASACV.V, ASARS.V, ASART.V, ASARU.V, ASARV.V, BIAAQ.V, BIAAR.V, BIAAS.V, BIAAT.V, BIAPQ.V, BIAPR.V, BIAPS.V, BIAPT.V, EDADF.V, EDADG.V, EDADH.V, EDADI.V, EDASF.V, EDASG.V, EDASH.V, EDASI.V, EKADK.V, EKADL.V, EKADM.V, EKADN.V, EKASK.V, EKASL.V, EKASM.V, EKASN.V, FRAAI.V, FRAAJ.V, FRAAK.V, FRAAL.V, FRAPI.V, FRAPJ.V, FRAPK.V, FRAPL.V, GRAEB.V, GRAEC.V, GRAED.V, GRAEE.V, GRATB.V, GRATC.V, GRATD.V, GRATE.V, HBACL.V, HBACM.V, HBACN.V, HBACO.V, HBARL.V, HBARM.V, HBARN.V, HBARO.V, HEAAI.V, HEAAJ.V, HEAAK.V, HEAAL.V, HEAPI.V, HEAPJ.V, HEAPK.V, HEAPL.V, IBADV.V, IBADW.V, IBADX.V, IBADY.V, IBASQ.V, IBASR.V, IBASS.V, IBAST.V, IZAGT.V, IZAGU.V, IZAGV.V, IZAGW.V, IZAGX.V, IZAGY.V, IZAGZ.V, IZAHA.V, IZAVT.V, IZAVU.V, IZAVV.V, IZAVW.V, IZAVX.V, IZAVY.V, IZAVZ.V, IZAWA.V, KHADQ.V, KHADR.V, KHADS.V, KHADT.V, KHASQ.V, KHASR.V, KHASS.V, KHAST.V, KZABY.V, KZABZ.V, KZACA.V, KZACB.V, KZAQY.V, KZAQZ.V, KZARA.V, KZARB.V, KRACT.V, KRACU.V, KRACV.V, KRACW.V, KRART.V, KRARU.V, KRARV.V, KRARW.V, PEADV.V, PEADW.V, PEADX.V, PEADY.V, PEASQ.V, PEASR.V, PEASS.V, PEAST.V, PGABJ.V, PGABK.V, PGABL.V, PGABM.V, PGAQJ.V, PGAQK.V, PGAQL.V, PGAQM.V, SLABI.V, SLABJ.V, SLABK.V, SLABL.V, SLAQI.V, SLAQJ.V, SLAQK.V, SLAQL.V, SIACX.V, SIACY.V, SIACZ.V, SIADA.V, SIARX.V, SIARY.V, SIARZ.V, SIASA.V, TEACO.V, TEACP.V, TEACQ.V, TEACR.V, TEARO.V, TEARP.V, TEARQ.V, TEARR.V, TFAAA.V, TFAAB.V, TFAAC.V, TFAAD.V, TFAPA.V, TFAPB.V, TFAPC.V, TFAPD.V, TKACZ.V, TKADA.V, TKADB.V, TKADC.V, TKARZ.V, TKASA.V, TKASB.V, TKASC.V, TLACW.V, TLACX.V, TLACY.V, TLACZ.V, TLARW.V, TLARX.V, TLARY.V, TLARZ.V, TOAAA.V, TOAAB.V, TOAAC.V, TOAAD.V, TOAPA.V, TOAPB.V, TOAPC.V, TOAPD.V, TPADU.V, TPADV.V, TPADW.V, TPADX.V, TPASP.V, TPASQ.V, TPASR.V, TPASS.V, YBADQ.V, YBADR.V, YBADS.V, YBADT.V, YBASQ.V, YBASR.V, YBASS.V, YBAST.V, PBACB.V, PBACC.V, PBACD.V, PBACE.V, PBACF.V, PBARB.V, PBARC.V, PBARD.V, PBARE.V, PBARF.V, DAABU.V, DAABV.V, DAABW.V, DAABX.V, DAAQU.V, DAAQV.V, DAAQW.V, DAAQX.V, AGABI.V, AGABJ.V, AGABK.V, AGABL.V, AGAQI.V, AGAQJ.V, AGAQK.V, AGAQL.V, AXABI.V, AXABJ.V, AXABK.V, AXABL.V, AXAQI.V, AXAQJ.V, AXAQK.V, AXAQL.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035627
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