***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.08.2022 09:16
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 242 adet varant 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ARADJ.V, ARADK.V, ARADL.V, ARADM.V, ARASK.V, ARASL.V, ARASM.V, ARASN.V, ASADA.V, ASADB.V, ASADC.V, ASADD.V, ASASA.V, ASASB.V, ASASC.V, ASASD.V, BIAAY.V, BIAAZ.V, BIABA.V, BIABB.V, BIAPY.V, BIAPZ.V, BIAQA.V, BIAQB.V, EDADN.V, EDADO.V, EDADP.V, EDADQ.V, EDASN.V, EDASO.V, EDASP.V, EDASQ.V, EKADS.V, EKADT.V, EKADU.V, EKADV.V, EKASS.V, EKAST.V, EKASU.V, EKASV.V, FRAAQ.V, FRAAR.V, FRAAS.V, FRAAT.V, FRAPQ.V, FRAPR.V, FRAPS.V, FRAPT.V, GRAEJ.V, GRAEK.V, GRAEL.V, GRAEM.V, GRATJ.V, GRATK.V, GRATL.V, GRATM.V, HBACT.V, HBACU.V, HBACV.V, HBACW.V, HBART.V, HBARU.V, HBARV.V, HBARW.V, HEAAQ.V, HEAAR.V, HEAAS.V, HEAAT.V, HEAPQ.V, HEAPR.V, HEAPS.V, HEAPT.V, IBAED.V, IBAEE.V, IBAEF.V, IBAEG.V, IBASY.V, IBASZ.V, IBATA.V, IBATB.V, IZAHJ.V, IZAHK.V, IZAHL.V, IZAHM.V, IZAHN.V, IZAHO.V, IZAHP.V, IZAHQ.V, IZAWJ.V, IZAWK.V, IZAWL.V, IZAWM.V, IZAWN.V, IZAWO.V, IZAWP.V, IZAWQ.V, KHADY.V, KHADZ.V, KHAEA.V, KHAEB.V, KHASY.V, KHASZ.V, KHATA.V, KHATB.V, KZACG.V, KZACH.V, KZACI.V, KZACJ.V, KZARG.V, KZARH.V, KZARI.V, KZARJ.V, KRADB.V, KRADC.V, KRADD.V, KRADE.V, KRASB.V, KRASC.V, KRASD.V, KRASE.V, PEAED.V, PEAEE.V, PEAEF.V, PEAEG.V, PEASY.V, PEASZ.V, PEATA.V, PEATB.V, PGABR.V, PGABS.V, PGABT.V, PGABU.V, PGAQR.V, PGAQS.V, PGAQT.V, PGAQU.V, SLABQ.V, SLABR.V, SLABS.V, SLABT.V, SLAQQ.V, SLAQR.V, SLAQS.V, SLAQT.V, SIADF.V, SIADG.V, SIADH.V, SIADI.V, SIASF.V, SIASG.V, SIASH.V, SIASI.V, TEACW.V, TEACX.V, TEACY.V, TEACZ.V, TEARW.V, TEARX.V, TEARY.V, TEARZ.V, TFAAI.V, TFAAJ.V, TFAAK.V, TFAAL.V, TFAPI.V, TFAPJ.V, TFAPK.V, TFAPL.V, TKADH.V, TKADI.V, TKADJ.V, TKADK.V, TKASH.V, TKASI.V, TKASJ.V, TKASK.V, TLADE.V, TLADF.V, TLADG.V, TLADH.V, TLASE.V, TLASF.V, TLASG.V, TLASH.V, TOAAI.V, TOAAJ.V, TOAAK.V, TOAAL.V, TOAPI.V, TOAPJ.V, TOAPK.V, TOAPL.V, TPAEC.V, TPAED.V, TPAEE.V, TPAEF.V, TPASX.V, TPASY.V, TPASZ.V, TPATA.V, YBADY.V, YBADZ.V, YBAEA.V, YBAEB.V, YBASY.V, YBASZ.V, YBATA.V, YBATB.V, PBACL.V, PBACM.V, PBACN.V, PBACO.V, PBACP.V, PBARL.V, PBARM.V, PBARN.V, PBARO.V, PBARP.V, DAACC.V, DAACD.V, DAACE.V, DAACF.V, DAARC.V, DAARD.V, DAARE.V, DAARF.V, AGABQ.V, AGABR.V, AGABS.V, AGABT.V, AGAQQ.V, AGAQR.V, AGAQS.V, AGAQT.V, AXABQ.V, AXABR.V, AXABS.V, AXABT.V, AXAQQ.V, AXAQR.V, AXAQS.V, AXAQT.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051360
BIST