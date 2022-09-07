***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.09.2022 09:21
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 250 adet varant 7 Eylül 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** AGABU.V, AGABV.V, AGABW.V, AGABX.V, AGAQU.V, AGAQV.V, AGAQW.V, AGAQX.V, ARADN.V, ARADO.V, ARADP.V, ARADQ.V, ARASO.V, ARASP.V, ARASQ.V, ARASR.V, ASADE.V, ASADF.V, ASADG.V, ASADH.V, ASASE.V, ASASF.V, ASASG.V, ASASH.V, AXABU.V, AXABV.V, AXABW.V, AXABX.V, AXAQU.V, AXAQV.V, AXAQW.V, AXAQX.V, BIABC.V, BIABD.V, BIABE.V, BIABF.V, BIAQC.V, BIAQD.V, BIAQE.V, BIAQF.V, DAACG.V, DAACH.V, DAACI.V, DAACJ.V, DAARG.V, DAARH.V, DAARI.V, DAARJ.V, EDADR.V, EDADS.V, EDADT.V, EDADU.V, EDASR.V, EDASS.V, EDAST.V, EDASU.V, EKADW.V, EKADX.V, EKADY.V, EKADZ.V, EKASW.V, EKASX.V, EKASY.V, EKASZ.V, FRAAU.V, FRAAV.V, FRAAW.V, FRAAX.V, FRAPU.V, FRAPV.V, FRAPW.V, FRAPX.V, GFAAA.V, GFAAB.V, GFAAC.V, GFAAD.V, GFAPA.V, GFAPB.V, GFAPC.V, GFAPD.V, GRAEN.V, GRAEO.V, GRAEP.V, GRAEQ.V, GRATN.V, GRATO.V, GRATP.V, GRATQ.V, HBACX.V, HBACY.V, HBACZ.V, HBADA.V, HBARX.V, HBARY.V, HBARZ.V, HBASA.V, HEAAU.V, HEAAV.V, HEAAW.V, HEAAX.V, HEAPU.V, HEAPV.V, HEAPW.V, HEAPX.V, IBAEH.V, IBAEI.V, IBAEJ.V, IBAEK.V, IBATC.V, IBATD.V, IBATE.V, IBATF.V, IZAHR.V, IZAHS.V, IZAHT.V, IZAHU.V, IZAHV.V, IZAHW.V, IZAHX.V, IZAHY.V, IZAWR.V, IZAWS.V, IZAWT.V, IZAWU.V, IZAWV.V, IZAWW.V, IZAWX.V, IZAWY.V, KHAEC.V, KHAED.V, KHAEE.V, KHAEF.V, KHATC.V, KHATD.V, KHATE.V, KHATF.V, KRADF.V, KRADG.V, KRADH.V, KRADI.V, KRASF.V, KRASG.V, KRASH.V, KRASI.V, KZACK.V, KZACL.V, KZACM.V, KZACN.V, KZARK.V, KZARL.V, KZARM.V, KZARN.V, PBACQ.V, PBACR.V, PBACS.V, PBACT.V, PBACU.V, PBARQ.V, PBARR.V, PBARS.V, PBART.V, PBARU.V, PEAEH.V, PEAEI.V, PEAEJ.V, PEAEK.V, PEATC.V, PEATD.V, PEATE.V, PEATF.V, PGABV.V, PGABW.V, PGABX.V, PGABY.V, PGAQV.V, PGAQW.V, PGAQX.V, PGAQY.V, SIADJ.V, SIADK.V, SIADL.V, SIADM.V, SIASJ.V, SIASK.V, SIASL.V, SIASM.V, SLABU.V, SLABV.V, SLABW.V, SLABX.V, SLAQU.V, SLAQV.V, SLAQW.V, SLAQX.V, TEADA.V, TEADB.V, TEADC.V, TEADD.V, TEASA.V, TEASB.V, TEASC.V, TEASD.V, TFAAM.V, TFAAN.V, TFAAO.V, TFAAP.V, TFAPM.V, TFAPN.V, TFAPO.V, TFAPP.V, TKADL.V, TKADM.V, TKADN.V, TKADO.V, TKASL.V, TKASM.V, TKASN.V, TKASO.V, TLADI.V, TLADJ.V, TLADK.V, TLADL.V, TLASI.V, TLASJ.V, TLASK.V, TLASL.V, TOAAM.V, TOAAN.V, TOAAO.V, TOAAP.V, TOAPM.V, TOAPN.V, TOAPO.V, TOAPP.V, TPAEG.V, TPAEH.V, TPAEI.V, TPAEJ.V, TPATB.V, TPATC.V, TPATD.V, TPATE.V, YBAEC.V, YBAED.V, YBAEE.V, YBAEF.V, YBATC.V, YBATD.V, YBATE.V, YBATF.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060833
BIST