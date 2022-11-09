***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.11.2022 09:25
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 296 adet varant 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ARADV.V, ARADW.V, ARADX.V, ARADY.V, ARADZ.V, ARASW.V, ARASX.V, ARASY.V, ARASZ.V, ARATA.V, ASADM.V, ASADN.V, ASADO.V, ASADP.V, ASADQ.V, ASASM.V, ASASN.V, ASASO.V, ASASP.V, ASASQ.V, BIABK.V, BIABL.V, BIABM.V, BIABN.V, BIABO.V, BIAQK.V, BIAQL.V, BIAQM.V, BIAQN.V, BIAQO.V, EDADZ.V, EDAEA.V, EDAEB.V, EDAEC.V, EDAED.V, EDASZ.V, EDATE.V, EDATB.V, EDATC.V, EDATD.V, EKAEE.V, EKAEF.V, EKAEG.V, EKAEH.V, EKAEI.V, EKATE.V, EKATF.V, EKATG.V, EKATH.V, EKATI.V, FRABC.V, FRABD.V, FRABE.V, FRABF.V, FRABG.V, FRAQC.V, FRAQD.V, FRAQE.V, FRAQF.V, FRAQG.V, GFAAI.V, GFAAJ.V, GFAAK.V, GFAAL.V, GFAAM.V, GFAPI.V, GFAPJ.V, GFAPK.V, GFAPL.V, GFAPM.V, GRAEV.V, GRAEW.V, GRAEX.V, GRAEY.V, GRAEZ.V, GRATV.V, GRATW.V, GRATX.V, GRATY.V, GRATZ.V, HEABC.V, HEABD.V, HEABE.V, HEABF.V, HEABG.V, HEAQC.V, HEAQD.V, HEAQE.V, HEAQF.V, HEAQG.V, IBAEP.V, IBAEQ.V, IBAER.V, IBAES.V, IBAET.V, IBATK.V, IBATL.V, IBATM.V, IBATN.V, IBATO.V, IZAIH.V, IZAII.V, IZAIJ.V, IZAIK.V, IZAIL.V, IZAIM.V, IZAIN.V, IZAIO.V, IZAXH.V, IZAXI.V, IZAXJ.V, IZAXK.V, IZAXL.V, IZAXM.V, IZAXN.V, IZAXO.V, KHAEK.V, KHAEL.V, KHAEM.V, KHAEN.V, KHAEO.V, KHATK.V, KHATL.V, KHATM.V, KHATN.V, KHATO.V, KZACS.V, KZACT.V, KZACU.V, KZACV.V, KZACW.V, KZARS.V, KZART.V, KZARU.V, KZARV.V, KZARW.V, KRADN.V, KRADO.V, KRADP.V, KRADQ.V, KRADR.V, KRASN.V, KRASO.V, KRASP.V, KRASQ.V, KRASR.V, PEAEP.V, PEAEQ.V, PEAER.V, PEAES.V, PEAET.V, PEATK.V, PEATL.V, PEATM.V, PEATN.V, PEATO.V, PGACD.V, PGACE.V, PGACF.V, PGACG.V, PGACH.V, PGARD.V, PGARE.V, PGARF.V, PGARG.V, PGARH.V, SLACC.V, SLACD.V, SLACE.V, SLACF.V, SLACG.V, SLARC.V, SLARD.V, SLARE.V, SLARF.V, SLARG.V, SIADR.V, SIADS.V, SIADT.V, SIADU.V, SIADV.V, SIASR.V, SIASS.V, SIAST.V, SIASU.V, SIASV.V, TEADI.V, TEADJ.V, TEADK.V, TEADL.V, TEADM.V, TEASI.V, TEASJ.V, TEASK.V, TEASL.V, TEASM.V, TFAAU.V, TFAAV.V, TFAAW.V, TFAAX.V, TFAAY.V, TFAPU.V, TFAPV.V, TFAPW.V, TFAPX.V, TFAPY.V, TKADT.V, TKADU.V, TKADV.V, TKADW.V, TKADX.V, TKAST.V, TKASU.V, TKASV.V, TKASW.V, TKASX.V, TLADQ.V, TLADR.V, TLADS.V, TLADT.V, TLADU.V, TLASQ.V, TLASR.V, TLASS.V, TLAST.V, TLASU.V, TOAAU.V, TOAAV.V, TOAAW.V, TOAAX.V, TOAAY.V, TOAPU.V, TOAPV.V, TOAPW.V, TOAPX.V, TOAPY.V, TPAEO.V, TPAEP.V, TPAEQ.V, TPAER.V, TPAES.V, TPATJ.V, TPATK.V, TPATL.V, TPATM.V, TPATN.V, YBAEK.V, YBAEL.V, YBAEM.V, YBAEN.V, YBAEO.V, YBATK.V, YBATL.V, YBATM.V, YBATN.V, YBATO.V, PBADA.V, PBADB.V, PBADC.V, PBADD.V, PBADE.V, PBASA.V, PBASB.V, PBASC.V, PBASD.V, PBASE.V, DAACO.V, DAACP.V, DAACQ.V, DAACR.V, DAACS.V, DAARO.V, DAARP.V, DAARQ.V, DAARR.V, DAARS.V, AGACC.V, AGACD.V, AGACE.V, AGACF.V, AGACG.V, AGARC.V, AGARD.V, AGARE.V, AGARF.V, AGARG.V, AXACC.V, AXACD.V, AXACE.V, AXACF.V, AXACG.V, AXARC.V, AXARD.V, AXARE.V, AXARF.V, AXARG.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078462
BIST