***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.11.2022 09:13
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 2 adet sertifika 11 Kasım 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** AIZAA.C, ADAAA.C ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079317
BIST
10:104.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 55,11
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.515
10:1018,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0716
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
10:1019,0124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1606
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0175
En Düşük
18,8141
10:101.050,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.050,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.050,86
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler10:08
|ALCTL
|89,25
|12.400.038
|% 9,98
|
|BAKAB
|49,50
|5.465.150
|% 7,75
|
|GLRYH
|5,59
|10.897.875
|% 7,71
|
|ZRGYO
|4,78
|14.819.108
|% 7,42
|
|ERCB
|122,30
|10.025.115
|% 6,91
|
|SNGYO
|4,23
|6.733.280
|% -10,00
|
|MZHLD
|139,70
|2.053.893
|% -3,85
|
|MANAS
|38,34
|9.191.566
|% -3,77
|
|KZBGY
|17,70
|6.895.062
|% -3,59
|
|YEOTK
|72,25
|23.262.883
|% -3,28
|
|EREGL
|37,90
|491.729.685
|% 0,96
|
|THYAO
|114,70
|486.834.172
|% 1,15
|
|PETKM
|14,54
|322.087.793
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,11
|278.146.975
|% 3,48
|
|ASELS
|38,56
|225.244.500
|% 1,37
|
|EKGYO
|5,41
|176.037.825
|% 0,56
|
|YKBNK
|10,11
|278.146.975
|% 3,48
|
|PETKM
|14,54
|322.087.793
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,29
|46.126.539
|% 2,69
|
|ISCTR
|9,60
|160.501.223
|% 2,13
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5647
|18,5724
|% 0,45
|
|Euro
|18,9931
|19,0135
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,6792
|21,7879
|% 0,40
|
|Frank
|19,1946
|19,3103
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% 0,43
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,67
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.943
|7.037
|19,00
|
|Yarım
|3.372
|3.440
|9,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.720
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|0,14
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,99
|