***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.12.2022 09:06
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 276 adet varant 7 Aralık 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ARAEA.V, ARAEB.V, ARAEC.V, ARAED.V, ARAEE.V, ARATB.V, ARATC.V, ARATD.V, ARATE.V, ARATF.V, ASADR.V, ASADS.V, ASADT.V, ASADU.V, ASADV.V, ASASR.V, ASASS.V, ASAST.V, ASASU.V, ASASV.V, BIABP.V, BIABQ.V, BIABR.V, BIABS.V, BIABT.V, BIAQP.V, BIAQQ.V, BIAQR.V, BIAQS.V, BIAQT.V, EDAEE.V, EDAEF.V, EDAEG.V, EDAEH.V, EDAEI.V, EDATF.V, EDATG.V, EDATH.V, EDATI.V, EDATJ.V, EKAEJ.V, EKAEK.V, EKAEL.V, EKAEM.V, EKAEN.V, EKATJ.V, EKATK.V, EKATL.V, EKATM.V, EKATN.V, FRABH.V, FRABI.V, FRABJ.V, FRABK.V, FRABL.V, FRAQH.V, FRAQI.V, FRAQJ.V, FRAQK.V, FRAQL.V, GFAAN.V, GFAAO.V, GFAAP.V, GFAAQ.V, GFAAR.V, GFAPN.V, GFAPO.V, GFAPP.V, GFAPQ.V, GFAPR.V, GRAFA.V, GRAFB.V, GRAFC.V, GRAFD.V, GRAFE.V, GRAUA.V, GRAUB.V, GRAUC.V, GRAUD.V, GRAUE.V, IBAEU.V, IBAEV.V, IBAEW.V, IBAEX.V, IBAEY.V, IBATP.V, IBATQ.V, IBATR.V, IBATS.V, IBATT.V, IZAIP.V, IZAIQ.V, IZAIR.V, IZAIS.V, IZAIT.V, IZAIU.V, IZAIV.V, IZAIW.V, IZAXP.V, IZAXQ.V, IZAXR.V, IZAXS.V, IZAXT.V, IZAXU.V, IZAXV.V, IZAXW.V, KHAEP.V, KHAEQ.V, KHAER.V, KHAES.V, KHAET.V, KHATP.V, KHATQ.V, KHATR.V, KHATS.V, KHATT.V, KZACX.V, KZACY.V, KZACZ.V, KZADA.V, KZADB.V, KZARX.V, KZARY.V, KZARZ.V, KZASA.V, KZASB.V, KRADS.V, KRADT.V, KRADU.V, KRADV.V, KRADW.V, KRASS.V, KRAST.V, KRASU.V, KRASV.V, KRASW.V, PEAEU.V, PEAEV.V, PEAEW.V, PEAEX.V, PEAEY.V, PEATP.V, PEATQ.V, PEATR.V, PEATS.V, PEATT.V, PGACI.V, PGACJ.V, PGACK.V, PGACL.V, PGACM.V, PGARI.V, PGARJ.V, PGARK.V, PGARL.V, PGARM.V, SIADW.V, SIADX.V, SIADY.V, SIAEB.V, SIAEA.V, SIASW.V, SIASX.V, SIASY.V, SIASZ.V, SIATA.V, TEADN.V, TEADO.V, TEADP.V, TEADQ.V, TEADR.V, TEASN.V, TEASO.V, TEASP.V, TEASQ.V, TEASR.V, TFAAZ.V, TFABA.V, TFABB.V, TFABC.V, TFABD.V, TFAPZ.V, TFAQA.V, TFAQB.V, TFAQC.V, TFAQD.V, TKADY.V, TKADZ.V, TKAEA.V, TKAEB.V, TKAEC.V, TKASY.V, TKASZ.V, TKATA.V, TKATB.V, TKATC.V, TLADV.V, TLADW.V, TLADX.V, TLADY.V, TLADZ.V, TLASV.V, TLASW.V, TLASX.V, TLASY.V, TLASZ.V, TOAAZ.V, TOABA.V, TOABB.V, TOABC.V, TOABD.V, TOAPZ.V, TOAQA.V, TOAQB.V, TOAQC.V, TOAQD.V, TPAET.V, TPAEU.V, TPAEV.V, TPAEW.V, TPAEX.V, TPATO.V, TPATP.V, TPATQ.V, TPATR.V, TPATS.V, YBAEP.V, YBAEQ.V, YBAER.V, YBAES.V, YBAET.V, YBATP.V, YBATQ.V, YBATR.V, YBATS.V, YBATT.V, PBADF.V, PBADG.V, PBADH.V, PBADI.V, PBADJ.V, PBASF.V, PBASG.V, PBASH.V, PBASI.V, PBASJ.V, DAACT.V, DAACU.V, DAACV.V, DAACW.V, DAACX.V, DAART.V, DAARU.V, DAARV.V, DAARW.V, DAARX.V, AGACH.V, AGACI.V, AGACJ.V, AGACK.V, AGACL.V, AGARH.V, AGARI.V, AGARJ.V, AGARK.V, AGARL.V, AXACH.V, AXACI.V, AXACJ.V, AXACK.V, AXACL.V, AXARH.V, AXARI.V, AXARJ.V, AXARK.V, AXARL.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085045
BIST