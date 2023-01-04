***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.01.2023 09:16
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 276 adet varant 4 Ocak 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** AEAAA.V, AEAAB.V, AEAAC.V, AEAAD.V, AEAAE.V, AEAPA.V, AEAPB.V, AEAPC.V, AEAPD.V, AEAPE.V, ARAEF.V, ARAEG.V, ARAEH.V, ARAEI.V, ARAEJ.V, ARATG.V, ARATH.V, ARATI.V, ARATJ.V, ARATK.V, ASADW.V, ASADX.V, ASADY.V, ASADZ.V, ASAEA.V, ASASW.V, ASASX.V, ASASY.V, ASASZ.V, ASATA.V, BIABU.V, BIABV.V, BIABW.V, BIABX.V, BIABY.V, BIAQU.V, BIAQV.V, BIAQW.V, BIAQX.V, BIAQY.V, EKAEO.V, EKAEP.V, EKAEQ.V, EKAER.V, EKAES.V, EKATO.V, EKATP.V, EKATQ.V, EKATR.V, EKATS.V, FRABM.V, FRABN.V, FRABO.V, FRABP.V, FRABQ.V, FRAQM.V, FRAQN.V, FRAQO.V, FRAQP.V, FRAQQ.V, GFAAS.V, GFAAT.V, GFAAU.V, GFAAV.V, GFAAW.V, GFAPS.V, GFAPT.V, GFAPU.V, GFAPV.V, GFAPW.V, GRAFF.V, GRAFG.V, GRAFH.V, GRAFI.V, GRAFJ.V, GRAUF.V, GRAUG.V, GRAUH.V, GRAUI.V, GRAUJ.V, HEABH.V, HEABI.V, HEABJ.V, HEABK.V, HEABL.V, HEAQH.V, HEAQI.V, HEAQJ.V, HEAQK.V, HEAQL.V, IBAEZ.V, IBAFA.V, IBAFB.V, IBAFC.V, IBAFD.V, IBATU.V, IBATV.V, IBATW.V, IBATX.V, IBATY.V, IZAIX.V, IZAIY.V, IZAIZ.V, IZAJA.V, IZAJB.V, IZAJC.V, IZAJD.V, IZAJE.V, IZAXX.V, IZAXY.V, IZAXZ.V, IZAYA.V, IZAYB.V, IZAYC.V, IZAYD.V, IZAYE.V, KHAEU.V, KHAEV.V, KHAEW.V, KHAEX.V, KHAEY.V, KHATU.V, KHATV.V, KHATW.V, KHATX.V, KHATY.V, KZADC.V, KZADD.V, KZADE.V, KZADF.V, KZADG.V, KZASC.V, KZASD.V, KZASE.V, KZASF.V, KZASG.V, KRADX.V, KRADY.V, KRADZ.V, KRAEA.V, KRAEB.V, KRASX.V, KRASY.V, KRASZ.V, KRATA.V, KRATB.V, PEAEZ.V, PEAFA.V, PEAFB.V, PEAFC.V, PEAFD.V, PEATU.V, PEATV.V, PEATW.V, PEATX.V, PEATY.V, PGACN.V, PGACO.V, PGACP.V, PGACQ.V, PGACR.V, PGARN.V, PGARO.V, PGARP.V, PGARQ.V, PGARR.V, SIAEC.V, SIAED.V, SIAEE.V, SIAEF.V, SIAEG.V, SIATB.V, SIATC.V, SIATD.V, SIATE.V, SIATF.V, TAAAA.V, TAAAB.V, TAAAC.V, TAAAD.V, TAAAE.V, TAAPA.V, TAAPB.V, TAAPC.V, TAAPD.V, TAAPE.V, TFABE.V, TFABF.V, TFABG.V, TFABH.V, TFABI.V, TFAQE.V, TFAQF.V, TFAQG.V, TFAQH.V, TFAQI.V, TKAED.V, TKAEE.V, TKAEF.V, TKAEG.V, TKAEH.V, TKATD.V, TKATE.V, TKATF.V, TKATG.V, TKATH.V, TLAEA.V, TLAEB.V, TLAEC.V, TLAED.V, TLAEE.V, TLATA.V, TLATB.V, TLATC.V, TLATD.V, TLATE.V, TOABE.V, TOABF.V, TOABG.V, TOABH.V, TOABI.V, TOAQE.V, TOAQF.V, TOAQG.V, TOAQH.V, TOAQI.V, YBAEU.V, YBAEV.V, YBAEW.V, YBAEX.V, YBAEY.V, YBATU.V, YBATV.V, YBATW.V, YBATX.V, YBATY.V, PBADK.V, PBADL.V, PBADM.V, PBADN.V, PBADO.V, PBASK.V, PBASL.V, PBASM.V, PBASN.V, PBASO.V, DAACY.V, DAACZ.V, DAADA.V, DAADB.V, DAADC.V, DAARY.V, DAARZ.V, DAASA.V, DAASB.V, DAASC.V, AGACM.V, AGACN.V, AGACO.V, AGACP.V, AGACQ.V, AGARM.V, AGARN.V, AGARO.V, AGARP.V, AGARQ.V, AXACM.V, AXACN.V, AXACO.V, AXACP.V, AXACQ.V, AXARM.V, AXARN.V, AXARO.V, AXARP.V, AXARQ.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092940
BIST