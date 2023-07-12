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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

12.07.2023 09:20
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 316 adet varant 12 Temmuz 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ABAAA.V, ABAAB.V, ABAAC.V, ABAAD.V, ABAAE.V, ABAPA.V, ABAPB.V, ABAPC.V, ABAPD.V, ABAPE.V, ARAFE.V, ARAFF.V, ARAFG.V, ARAFH.V, ARAFI.V, ARAUF.V, ARAUG.V, ARAUH.V, ARAUI.V, ARAUJ.V, ASAEV.V, ASAEW.V, ASAEX.V, ASAEY.V, ASAEZ.V, ASATV.V, ASATW.V, ASATX.V, ASATY.V, ASATZ.V, BIACT.V, BIACU.V, BIACV.V, BIACW.V, BIACX.V, BIART.V, BIARU.V, BIARV.V, BIARW.V, BIARX.V, EDAFD.V, EDAFE.V, EDAFF.V, EDAFG.V, EDAFH.V, EDAUE.V, EDAUF.V, EDAUG.V, EDAUH.V, EDAUI.V, EIAAF.V, EIAAG.V, EIAAH.V, EIAAI.V, EIAAJ.V, EIAPF.V, EIAPG.V, EIAPH.V, EIAPI.V, EIAPJ.V, EKAFN.V, EKAFO.V, EKAFP.V, EKAFQ.V, EKAFR.V, EKAUN.V, EKAUO.V, EKAUP.V, EKAUQ.V, EKAUR.V, FRACL.V, FRACM.V, FRACN.V, FRACO.V, FRACP.V, FRARL.V, FRARM.V, FRARN.V, FRARO.V, FRARP.V, GFABR.V, GFABS.V, GFABT.V, GFABU.V, GFABV.V, GFAQR.V, GFAQS.V, GFAQT.V, GFAQU.V, GFAQV.V, GRAGE.V, GRAGF.V, GRAGG.V, GRAGH.V, GRAGI.V, GRAVE.V, GRAVF.V, GRAVG.V, GRAVH.V, GRAVI.V, HEACG.V, HEACH.V, HEACI.V, HEACJ.V, HEACK.V, HEARG.V, HEARH.V, HEARI.V, HEARJ.V, HEARK.V, IBAFY.V, IBAFZ.V, IBAGA.V, IBAGB.V, IBAGC.V, IBAUT.V, IBAUU.V, IBAUV.V, IBAUW.V, IBAUX.V, IZAKL.V, IZAKM.V, IZAKN.V, IZAKO.V, IZAKP.V, IZAKQ.V, IZAKR.V, IZAKS.V, IZAZL.V, IZAZM.V, IZAZN.V, IZAZO.V, IZAZP.V, IZAZQ.V, IZAZR.V, IZAZS.V, KHAFT.V, KHAFU.V, KHAFV.V, KHAFW.V, KHAFX.V, KHAUT.V, KHAUU.V, KHAUV.V, KHAUW.V, KHAUX.V, KZAEB.V, KZAEC.V, KZAED.V, KZAEE.V, KZAEF.V, KZATB.V, KZATC.V, KZATD.V, KZATE.V, KZATF.V, KRAEW.V, KRAEX.V, KRAEY.V, KRAEZ.V, KRAFA.V, KRATX.V, KRATY.V, KRATZ.V, KRAUA.V, KRAUB.V, PEAFY.V, PEAFZ.V, PEAGA.V, PEAGB.V, PEAGC.V, PEAUT.V, PEAUU.V, PEAUV.V, PEAUW.V, PEAUX.V, PGADM.V, PGADN.V, PGADO.V, PGADP.V, PGADQ.V, PGASM.V, PGASN.V, PGASO.V, PGASP.V, PGASQ.V, SAAAA.V, SAAAB.V, SAAAC.V, SAAAD.V, SAAAE.V, SAAPA.V, SAAPB.V, SAAPC.V, SAAPD.V, SAAPE.V, SIAFB.V, SIAFC.V, SIAFD.V, SIAFE.V, SIAFF.V, SIAUA.V, SIAUB.V, SIAUC.V, SIAUD.V, SIAUE.V, SLADB.V, SLADC.V, SLADD.V, SLADE.V, SLADF.V, SLASB.V, SLASC.V, SLASD.V, SLASE.V, SLASF.V, TAAAZ.V, TAABA.V, TAABB.V, TAABC.V, TAABD.V, TAAPZ.V, TAAQA.V, TAAQB.V, TAAQC.V, TAAQD.V, TKAFC.V, TKAFD.V, TKAFE.V, TKAFF.V, TKAFG.V, TKAUC.V, TKAUD.V, TKAUE.V, TKAUF.V, TKAUG.V, TLAEZ.V, TLAFA.V, TLAFB.V, TLAFC.V, TLAFD.V, TLATZ.V, TLAUA.V, TLAUB.V, TLAUC.V, TLAUD.V, TOACD.V, TOACE.V, TOACF.V, TOACG.V, TOACH.V, TOARD.V, TOARE.V, TOARF.V, TOARG.V, TOARH.V, TPAFS.V, TPAFT.V, TPAFU.V, TPAFV.V, TPAFW.V, TPAUN.V, TPAUO.V, TPAUP.V, TPAUQ.V, TPAUR.V, YBAFT.V, YBAFU.V, YBAFV.V, YBAFW.V, YBAFX.V, YBAUT.V, YBAUU.V, YBAUV.V, YBAUW.V, YBAUX.V, PBAEJ.V, PBAEK.V, PBAEL.V, PBAEM.V, PBAEN.V, PBATJ.V, PBATK.V, PBATL.V, PBATM.V, PBATN.V, DAADX.V, DAADY.V, DAADZ.V, DAAEA.V, DAAEB.V, DAASX.V, DAASY.V, DAASZ.V, DAATA.V, DAATB.V, AGADL.V, AGADM.V, AGADN.V, AGADO.V, AGADP.V, AGASL.V, AGASM.V, AGASN.V, AGASO.V, AGASP.V, AXADL.V, AXADM.V, AXADN.V, AXADO.V, AXADP.V, AXASL.V, AXASM.V, AXASN.V, AXASO.V, AXASP.V***



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 46,42 13.074.301 % 10,00  
OYAYO 19,88 14.617.028 % 9,96  
DESA 16,57 44.298.195 % 9,95  
FORTE 60,30 41.813.020 % 9,94  
EKIZ 22,12 955.739 % 9,94  
daha fazla
10:20 Alış Satış %  
Dolar 26,1353 26,1409 % 0,18  
Euro 28,8290 28,8453 % 0,38  
Sterlin 33,7412 33,9104 % 0,24  
Frank 29,6621 29,8408 % 0,31  
Riyal 6,9478 6,9827 % 0,10  
daha fazla
10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 2,55  
Altın Gr. 1.627 1.627 4,40  
Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.470 10.675 15,00  
Yarım 5.235 5.362 7,00  
Çeyrek 2.626 2.681 4,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,16 0,02  
Gümüş Gr. 19,47 19,49 0,06  
B. Petrol 79,39 79,39 -0,01  
Seans Raporu 10:20
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