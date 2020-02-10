***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.02.2020 17:11
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYM32011
Nominal Değer (TL)
171.370.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/02/2020
Vadesi (Gün)
46
İtfa Tarihi
27/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818155
BIST
17:55118.106
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -2.909,39
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:556,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:556,5876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:55304,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 304,48
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.062.465
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.645.286
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,46
|225.890.165
|% 10,83
|
|DESA
|5,65
|49.060.716
|% 9,92
|
|TSPOR
|3,47
|982.973.403
|% 9,46
|
|DOKTA
|47,64
|66.763.283
|% -12,51
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|MEGAP
|2,31
|203.122
|% -8,33
|
|MEGAP
|2,31
|203.122
|% -8,33
|
|ODAS
|2,12
|433.487.954
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,24
|426.056.621
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,64
|408.586.694
|% -2,38
|
|HALKB
|6,88
|402.353.508
|% -3,51
|
|TKFEN
|18,22
|312.080.063
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,24
|426.056.621
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,64
|408.586.694
|% -2,38
|
|ODAS
|2,12
|433.487.954
|% -4,93
|
|CEMAS
|1,18
|163.990.741
|% -3,28
|
|ALBRK
|1,66
|145.834.621
|% -2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7651
|7,8040
|% 0,47
|
|Frank
|6,1372
|6,1742
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6002
|1,6082
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,44
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,76
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|-0,72
|