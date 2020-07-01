***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.07.2020 17:32
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYM82016
Nominal Değer (TL)
168.520.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/07/2020
Vadesi (Gün)
54
İtfa Tarihi
24/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853767
BIST
17:28115.668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -856,71
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:286,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:287,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:28388,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,57
|Açılış
|: 388,90
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,60
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.621.103
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.192.483
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.712.509
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.386.934
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|RTALB
|33,20
|49.075.190
|% -5,09
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|ULAS
|5,62
|6.748.680
|% -4,58
|
|KRDMD
|3,27
|1.842.041.041
|% 0,62
|
|ASELS
|32,90
|1.188.557.443
|% 1,29
|
|GARAN
|8,32
|1.149.422.521
|% -1,65
|
|THYAO
|12,32
|1.145.342.733
|% -1,60
|
|ODAS
|2,59
|962.127.845
|% 4,44
|
|KRDMD
|3,27
|1.842.041.041
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,02
|869.145.623
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|962.127.845
|% 4,44
|
|DOHOL
|2,22
|784.550.776
|% 5,71
|
|SKBNK
|1,51
|464.527.758
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4997
|8,5423
|% 0,30
|
|Frank
|7,2125
|7,2559
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-18,46
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-12,60
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-6,10
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|0,46
|