***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.01.2024 17:39
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 16.01.2024 16:45 tarihli duyurusuna istinaden, Borsamızın 16.01.2024 13:34 tarihli duyurusunda belirtilen TRWAKYM91822 ISIN kodlu varant işlem görmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240897
BIST
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18:058.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,85
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
18:0530,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0417
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
18:0532,7538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2140
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6653
18:051.963,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -24,55
|Açılış
|: 1.963,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.960,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|56,10
|292.593.222
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.365.145.953
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|840.126.176
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|44.019.773
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|26.125.915
|% 9,99
|
|EKOS
|54,50
|1.797.647.753
|% -7,47
|
|DESPC
|33,98
|17.917.704
|% -6,75
|
|ISBTR
|499.000,00
|4.383.030
|% -6,63
|
|MEKAG
|66,35
|293.046.833
|% -6,15
|
|KARYE
|26,50
|73.056.092
|% -5,63
|
|THYAO
|249,80
|6.848.855.251
|% -1,36
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,80
|4.089.113.430
|% -3,20
|
|EREGL
|44,30
|3.684.819.023
|% 0,54
|
|TUPRS
|143,20
|3.492.592.381
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.503.400.372
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,20
|793.076.062
|% 7,22
|
|YKBNK
|22,26
|3.386.179.085
|% -0,71
|
|ODAS
|8,44
|1.264.965.936
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0986
|30,1049
|% 0,14
|
|Euro
|32,7390
|32,7538
|% -0,65
|
|Sterlin
|37,9545
|38,1449
|% -0,50
|
|Frank
|34,8094
|35,0191
|% -0,47
|
|Riyal
|8,0037
|8,0438
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|898,55
|899,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,44
|942,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,11
|78,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,03
|2.027,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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