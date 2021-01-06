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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

06.01.2021 13:01



***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TPAAV.V
Sözleşme No
0A3C418200053CF5 0A3C418200053DE9 0A3C418200053F3C 0A3C418200053FEC 0A3C41820005410F 0A3C418200053325 0A3C418200053487 0A3C4182000535A8 0A3C4182000536CA 0A3C4182000537C3 0A3C41820005389B 0A3C418200053989 0A3C418200053A8F 0A3C418200053BD8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/01/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897353


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