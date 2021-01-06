***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıTPAAV.VSözleşme No0A3C418200053CF5 0A3C418200053DE9 0A3C418200053F3C 0A3C418200053FEC 0A3C41820005410F 0A3C418200053325 0A3C418200053487 0A3C4182000535A8 0A3C4182000536CA 0A3C4182000537C3 0A3C41820005389B 0A3C418200053989 0A3C418200053A8F 0A3C418200053BD8İşlemin Gerçekleşme Tarihi06/01/2021İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897353BIST