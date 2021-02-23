***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.02.2021 16:24
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TPABA.V
Sözleşme No
0A430102001ED3AE-0A430102001ED6A6-0A430102001ED5A6-0A430102001ED46E-0A430102001ED79E-0A430102001ED873-0A430102001ED926-0A430102001EDA7E-0A430102001EDC04 -0A430102001EDD14-0A430102001EDDC4-0A430102001EDC88-0A430102001EDB79-0A430102001EDA20-0A430102001ED8E4-0A430102001ED819-0A430102001ED30D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/02/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911839
BIST
17:411.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -23,87
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.560
En Düşük
1.515
17:417,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
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|Açılış
|: 7,0670
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:418,6091
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 408,23
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411,70
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PGSUS
|84,15
|933.656.467
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,71
|61.953.175
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.583.968
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.116.778
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.105.604
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|72.847.741
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.459.492
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.706.854
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|PETKM
|5,49
|4.181.161.120
|% 7,23
|
|THYAO
|13,29
|2.899.636.335
|% 5,14
|
|SASA
|36,32
|1.787.909.177
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,80
|1.669.870.261
|% 4,40
|
|KOZAL
|134,20
|1.582.581.413
|% -3,10
|
|PETKM
|5,50
|4.192.238.260
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,35
|998.061.218
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|367.170.479
|% -9,17
|
|TSKB
|1,81
|611.664.731
|% 1,69
|
|SKBNK
|1,44
|426.568.720
|% -2,70
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0805
|7,0839
|% 0,90
|
|Euro
|8,5995
|8,6091
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,9370
|9,9868
|% 1,01
|
|Frank
|7,8366
|7,8838
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8833
|1,8928
|% 0,95
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-10,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,38
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