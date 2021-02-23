***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıTPABA.VSözleşme No0A430102001ED3AE-0A430102001ED6A6-0A430102001ED5A6-0A430102001ED46E-0A430102001ED79E-0A430102001ED873-0A430102001ED926-0A430102001EDA7E-0A430102001EDC04 -0A430102001EDD14-0A430102001EDDC4-0A430102001EDC88-0A430102001EDB79-0A430102001EDA20-0A430102001ED8E4-0A430102001ED819-0A430102001ED30Dİşlemin Gerçekleşme Tarihi23/02/2021İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911839BIST