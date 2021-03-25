***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.03.2021 13:20
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
KRAPF.V
Sözleşme No
0A4738C2000E4781 0A4738C2000E4825 0A4738C2000E4879
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/03/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920414
BIST
13:321.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
13:327,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
13:329,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
13:32441,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 442,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:30
|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|82.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|16,52
|33.385.870
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|50.936.320
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|27.690.304
|% 9,99
|
|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
|
|PEKGY
|2,06
|99.648.434
|% -6,36
|
|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
|
|KUTPO
|54,05
|51.406.637
|% -4,76
|
|SODSN
|41,50
|146.432
|% -4,60
|
|GARAN
|7,13
|1.693.389.240
|% -0,97
|
|SASA
|47,50
|1.030.699.574
|% 0,42
|
|KOZAL
|121,50
|604.869.084
|% 2,27
|
|KRDMD
|6,72
|514.108.895
|% 0,30
|
|THYAO
|13,04
|488.178.314
|% 0,23
|
|GARAN
|7,13
|1.693.389.240
|% -0,97
|
|SKBNK
|1,20
|144.953.973
|% 0,84
|
|TSKB
|1,43
|145.902.759
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,21
|202.417.287
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,90
|164.718.162
|% -0,52
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9481
|7,9538
|% 0,41
|
|Euro
|9,4319
|9,4530
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,8622
|10,9167
|% 0,49
|
|Frank
|8,4536
|8,5045
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1103
|2,1209
|% 0,19
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-4,10
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|16,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|11,59
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|5,61
|
|Çeyrek
|707
|724
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|-0,96
|