***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıTKAQU.VSözleşme No0A66B8C20011D72A 0A66B8C20011DAC7 0A66B8C20011D77C 0A66B8C20011D79C 0A66B8C20011D7BB 0A66B8C20011D7F6 0A66B8C20011D811 0A66B8C20011D848 0A66B8C20011D872 0A66B8C20011D8A0 0A66B8C20011D8BF 0A66B8C20011D917 0A66B8C20011D9A2 0A66B8C20011D9D2 0A66B8C20011DA06 0A66B8C20011DA3F 0A66B8C20011D6CA 0A66B8C20011DA7F 0A66B8C20011D69A 0A66B8C20011D651 0A66B8C20011DAE0 0A66B8C20011D407 0A66B8C20011D4C0 0A66B8C20011D4F6 0A66B8C20011D519 0A66B8C20011D534 0A66B8C20011D67D 0A66B8C20011D581 0A66B8C20011D5B3 0A66B8C20011D5CB 0A66B8C20011D5E5 0A66B8C20011D5FA 0A66B8C20011D61E 0A66B8C20011D635 0A66B8C20011D58F 0A66B8C20011DA9Bİşlemin Gerçekleşme Tarihi04/11/2021İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974753BIST