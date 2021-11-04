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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

04.11.2021 15:43



***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TKAQU.V
Sözleşme No
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İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/11/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974753


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