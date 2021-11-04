***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.11.2021 15:43
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TKAQU.V
Sözleşme No
0A66B8C20011D72A 0A66B8C20011DAC7 0A66B8C20011D77C 0A66B8C20011D79C 0A66B8C20011D7BB 0A66B8C20011D7F6 0A66B8C20011D811 0A66B8C20011D848 0A66B8C20011D872 0A66B8C20011D8A0 0A66B8C20011D8BF 0A66B8C20011D917 0A66B8C20011D9A2 0A66B8C20011D9D2 0A66B8C20011DA06 0A66B8C20011DA3F 0A66B8C20011D6CA 0A66B8C20011DA7F 0A66B8C20011D69A 0A66B8C20011D651 0A66B8C20011DAE0 0A66B8C20011D407 0A66B8C20011D4C0 0A66B8C20011D4F6 0A66B8C20011D519 0A66B8C20011D534 0A66B8C20011D67D 0A66B8C20011D581 0A66B8C20011D5B3 0A66B8C20011D5CB 0A66B8C20011D5E5 0A66B8C20011D5FA 0A66B8C20011D61E 0A66B8C20011D635 0A66B8C20011D58F 0A66B8C20011DA9B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/11/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974753
BIST
15:461.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 22,10
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:469,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0923
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:4611,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0693
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:46560,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 11,73
|Açılış
|: 560,22
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
560,41
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:46
|PRKAB
|27,16
|137.682.489
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|67.138.995
|% 9,92
|
|GARFA
|13,18
|4.275.890
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|2.869.519
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|BASGZ
|28,04
|9.710.925
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.658.560
|% -9,95
|
|CANTE
|11,87
|72.725.396
|% -8,69
|
|IHAAS
|4,63
|256.492.468
|% -8,50
|
|DGKLB
|2,37
|128.765.850
|% -5,58
|
|THYAO
|16,66
|2.412.567.069
|% 6,93
|
|GARAN
|10,52
|1.802.568.603
|% 1,35
|
|TSKB
|1,56
|612.712.723
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|608.853.796
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,07
|591.733.694
|% 1,85
|
|TSKB
|1,56
|612.712.723
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,96
|590.691.198
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,03
|381.852.779
|% 2,01
|
|GARAN
|10,52
|1.802.568.603
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,10
|183.753.470
|% 0,92
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7298
|9,7330
|% 0,96
|
|Euro
|11,2611
|11,2699
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,1643
|13,2304
|% 0,09
|
|Frank
|10,6246
|10,6886
|% 0,89
|
|Riyal
|2,5897
|2,6027
|% 1,09
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|21,43
|
|Altın Gr.
|559
|560
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|54,00
|
|Tam
|3.678
|3.771
|52,57
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|25,43
|
|Çeyrek
|892
|912
|12,71
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,16
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|1,79
|
Seans Raporu
15:46
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16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 78 artarak (% 1.60 ) 1, 379
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, ADESE, IZFAS, ITTFH, PRKAB, ZRGYO, BALAT
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BALAT, PRKAB, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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