***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.04.2022 10:51
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
HBABV.V
Sözleşme No
0A7C61410005C226
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/04/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016780
BIST
13:512.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,38
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:5114,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0519
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7586
En Düşük
14,7005
13:5116,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0665
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:51913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,13
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:50
|KLKIM
|20,50
|134.537.108
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.839.175
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.171.813
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,56
|18.683.386
|% -7,66
|
|IDEAS
|24,58
|56.457.804
|% -3,38
|
|KAPLM
|58,30
|3.423.346
|% -2,83
|
|SNKRN
|28,00
|243.171
|% -2,10
|
|ORGE
|7,25
|21.202.124
|% -2,03
|
|KRDMD
|15,74
|1.170.911.355
|% 1,75
|
|ASELS
|26,08
|1.073.987.158
|% 2,11
|
|THYAO
|34,68
|976.495.113
|% 0,17
|
|GARAN
|12,51
|817.591.997
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,90
|816.973.940
|% 2,73
|
|ODAS
|2,09
|485.054.321
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|766.565.144
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|816.973.940
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,30
|115.798.931
|% 2,36
|
|VAKBN
|3,78
|298.430.883
|% 1,89
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7541
|14,7603
|% 0,37
|
|Euro
|16,0880
|16,1002
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2296
|19,3260
|% 0,32
|
|Frank
|15,7446
|15,8394
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,31
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,43
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.034
|6.184
|-4,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,41
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|