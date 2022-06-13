***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıPBABR.VSözleşme No0A85CC42000DFC31 0A85CC42000DFCABİşlemin Gerçekleşme Tarihi13/06/2022İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036957BIST