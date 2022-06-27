***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.06.2022 15:14
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
IZAGI.V
Sözleşme No
0A87C6C2000704BA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/06/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039406
BIST
15:042.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -20,30
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:0416,5106
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,3738
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:0417,4579
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,3693
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:04974,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -17,70
|Açılış
|: 974,41
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:02
|SANEL
|7,92
|7.189.507
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.635.137
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.536
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|32.126.350
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,20
|54.302.906
|% -4,53
|
|GSDHO
|3,92
|66.857.410
|% -4,39
|
|KGYO
|8,25
|22.965.312
|% -3,96
|
|THYAO
|49,72
|3.192.691.790
|% -1,05
|
|SISE
|21,90
|1.458.511.028
|% 0,64
|
|EREGL
|27,90
|1.080.296.343
|% 0,14
|
|ASELS
|23,80
|794.306.935
|% -3,09
|
|AKBNK
|8,54
|699.604.269
|% -2,62
|
|ODAS
|3,15
|362.001.046
|% -1,56
|
|YKBNK
|4,66
|466.906.656
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|699.604.269
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|189.290.183
|% -1,92
|
|SISE
|21,90
|1.458.511.028
|% 0,64
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5183
|16,5288
|% -2,11
|
|Euro
|17,4555
|17,4836
|% -1,93
|
|Sterlin
|20,1646
|20,2657
|% -2,37
|
|Frank
|17,1198
|17,2229
|% -2,44
|
|Riyal
|4,3813
|4,4032
|% -2,34
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|7,27
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.566
|6.659
|-203,00
|
|Yarım
|3.223
|3.257
|-99,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.628
|-50,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,72
|