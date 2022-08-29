***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.08.2022 11:04
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
HBACO.V
Sözleşme No
0A90A041000B5CCF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/08/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058806
BIST
14:423.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,90
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4218,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4218,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0830
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:421.009,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.009,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:42
|DYOBY
|18,64
|64.568.632
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.487.430
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|KONTR
|212,10
|268.391.944
|% 9,39
|
|PRKME
|12,02
|50.986.407
|% 9,27
|
|HKTM
|19,28
|422.574.597
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.015.125
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,75
|4.246.958.368
|% 0,07
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|GARAN
|24,22
|1.891.584.303
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|VAKBN
|6,51
|1.773.876.687
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,95
|1.071.788.280
|% -0,25
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1790
|18,1906
|% 0,14
|
|Euro
|18,1759
|18,1803
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,1926
|21,2989
|% -0,32
|
|Frank
|18,7092
|18,8219
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,96
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.778
|6.827
|-104,00
|
|Yarım
|3.302
|3.338
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,30
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57ISKPL
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 494, 294 adet işlem
-
14:56ISYAT
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 108, 451 adet işlem
-
14:55ERSU
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 091, 159 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 96 kaybederek (% -0.12 ) 3, 425
-
14:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, HKTM, MTRKS