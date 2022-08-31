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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

31.08.2022 10:44
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
BIAAQ.V
Sözleşme No
0A90E8410007856D, 0A90E8410007868C, 0A90E8410007884E, 0A90E841000789CE, 0A90E84100078BE3, 0A90E84100078D2F, 0A90E84100078EEE, 0A90E84100079119, 0A90E84100079285, 0A90E8410007948B, 0A90E84100079617, 0A90E841000797BE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/08/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059024


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PETUN 31,36 21.096.991 % 9,96  
DOGUB 9,51 5.253.179 % 9,94  
KONTR 233,20 215.173.000 % 9,38  
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Euro 18,1911 18,1968 % -0,08  
Sterlin 21,1079 21,2137 % 0,01  
Frank 18,5471 18,6589 % -0,11  
Riyal 4,8282 4,8524 % 0,15  
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12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 -11,12  
Altın Gr. 1.003 1.003 -4,19  
Cumhuriyet 6.703 6.804 -59,00  
Tam 6.733 6.788 -44,00  
Yarım 3.281 3.319 -21,00  
Çeyrek 1.645 1.659 -11,00  
Gümüş.Ons 18,14 18,16 -0,28  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 -0,11  
B. Petrol 96,43 96,43 -1,41  
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