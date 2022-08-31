***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.08.2022 10:44
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
BIAAQ.V
Sözleşme No
0A90E8410007856D, 0A90E8410007868C, 0A90E8410007884E, 0A90E841000789CE, 0A90E84100078BE3, 0A90E84100078D2F, 0A90E84100078EEE, 0A90E84100079119, 0A90E84100079285, 0A90E8410007948B, 0A90E84100079617, 0A90E841000797BE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/08/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059024
BIST
12:053.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,61
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.163
12:0518,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
12:0518,1968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0137
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1494
12:051.002,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,72
|Açılış
|: 1.002,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.002,12
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|49.478.537
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.096.991
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.253.179
|% 9,94
|
|KONTR
|233,20
|215.173.000
|% 9,38
|
|ESCAR
|43,20
|2.927.102
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.531.879
|% -9,98
|
|SKBNK
|3,45
|72.446.435
|% -6,25
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|THYAO
|72,15
|3.465.809.686
|% 2,41
|
|HALKB
|8,37
|1.366.875.051
|% 6,76
|
|GARAN
|23,30
|1.365.767.041
|% -3,80
|
|EKGYO
|4,04
|979.924.792
|% 0,25
|
|PETKM
|13,61
|974.271.350
|% 1,19
|
|EKGYO
|4,04
|979.924.792
|% 0,25
|
|HALKB
|8,37
|1.366.875.051
|% 6,76
|
|VAKBN
|7,13
|956.186.202
|% 7,22
|
|YKBNK
|6,87
|813.284.629
|% 0,15
|
|ISCTR
|7,87
|648.167.743
|% -1,13
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1909
|18,1990
|% -0,01
|
|Euro
|18,1911
|18,1968
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1079
|21,2137
|% 0,01
|
|Frank
|18,5471
|18,6589
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8282
|4,8524
|% 0,15
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-11,12
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.804
|-59,00
|
|Tam
|6.733
|6.788
|-44,00
|
|Yarım
|3.281
|3.319
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,43
|96,43
|-1,41
|