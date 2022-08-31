***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıBIAAQ.VSözleşme No0A90E8410007856D, 0A90E8410007868C, 0A90E8410007884E, 0A90E841000789CE, 0A90E84100078BE3, 0A90E84100078D2F, 0A90E84100078EEE, 0A90E84100079119, 0A90E84100079285, 0A90E8410007948B, 0A90E84100079617, 0A90E841000797BEİşlemin Gerçekleşme Tarihi31/08/2022İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059024BIST