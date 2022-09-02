Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

02.09.2022 16:58
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EKADO.V
Sözleşme No
0A913181001EFEB5, 0A913181001EFA28, 0A913181001EF9A5, 0A913181001EF954, 0A913181001EF8A2, 0A913181001EF895
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059671


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:053.216
Değişim :  2,33% |  73,08
Açılış :  3.166  
Önceki Kapanış :  3.143  
En Yüksek
3.225 En Düşük
3.160
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 13,03 5.425.612.543 % 9,96  
ALKA 72,75 100.911.743 % 9,65  
ASELS 26,98 2.401.909.571 % 6,05  
ARSAN 5,73 78.688.904 % 3,24  
ANSGR 8,30 4.936.325 % 2,47  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Dolar 18,2135 18,2295 % 0,18  
Euro 18,2230 18,2333 % 0,71  
Sterlin 20,9477 21,0527 % 0,06  
Frank 18,5006 18,6121 % 0,26  
Riyal 4,8325 4,8567 % 0,14  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 14,11  
Altın Gr. 1.002 1.003 9,83  
Cumhuriyet 6.724 6.826 69,00  
Tam 6.755 6.807 42,00  
Yarım 3.292 3.328 21,00  
Çeyrek 1.651 1.663 10,00  
Gümüş.Ons 18,00 18,03 0,20  
Gümüş Gr. 10,53 10,55 0,11  
B. Petrol 94,50 94,50 2,14  
Seans Raporu 17:03
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru