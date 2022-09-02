***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.09.2022 16:58
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EKADO.V
Sözleşme No
0A913181001EFEB5, 0A913181001EFA28, 0A913181001EF9A5, 0A913181001EF954, 0A913181001EF8A2, 0A913181001EF895
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059671
BIST
17:053.216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 73,08
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
17:0518,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
17:0518,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1216
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
17:051.003,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.003,44
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler17:03
|AKBNK
|13,03
|5.425.612.543
|% 9,96
|
|ALKA
|72,75
|100.911.743
|% 9,65
|
|ASELS
|26,98
|2.401.909.571
|% 6,05
|
|ARSAN
|5,73
|78.688.904
|% 3,24
|
|ANSGR
|8,30
|4.936.325
|% 2,47
|
|AKCNS
|28,32
|8.931.373
|% -2,21
|
|ANHYT
|14,38
|12.164.639
|% -1,98
|
|ALCAR
|326,90
|25.806.038
|% -1,83
|
|ALARK
|53,05
|342.300.419
|% -1,67
|
|ALGYO
|38,92
|62.480.290
|% -1,47
|
|AKBNK
|13,03
|5.425.612.543
|% 9,96
|
|ASELS
|26,98
|2.401.909.571
|% 6,05
|
|ALARK
|53,05
|342.300.419
|% -1,67
|
|ARCLK
|70,10
|208.667.874
|% 1,15
|
|AKSA
|55,10
|114.697.249
|% 1,94
|
|AKBNK
|13,03
|5.425.612.543
|% 9,96
|
|ASELS
|26,98
|2.401.909.571
|% 6,05
|
|ARSAN
|5,73
|78.688.904
|% 3,24
|
|AKENR
|2,09
|20.767.319
|% 0,48
|
|AFYON
|4,36
|39.244.160
|% 1,40
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2135
|18,2295
|% 0,18
|
|Euro
|18,2230
|18,2333
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,9477
|21,0527
|% 0,06
|
|Frank
|18,5006
|18,6121
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,14
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|14,11
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|9,83
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.826
|69,00
|
|Tam
|6.755
|6.807
|42,00
|
|Yarım
|3.292
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|0,11
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|2,14
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 92 artarak (% 2.51 ) 2, 857
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, TSKB, DYOBY, ULUSE, AKMGY, HKTM, AKBNK, BRMEN, OYYAT, ISCTR
-
17:18
TEZOL, OYYAT, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
ALARK, BTCIM, DOGUB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 184 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 78 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem