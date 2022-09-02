***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıEKADO.VSözleşme No0A913181001EFEB5, 0A913181001EFA28, 0A913181001EF9A5, 0A913181001EF954, 0A913181001EF8A2, 0A913181001EF895İşlemin Gerçekleşme Tarihi02/09/2022İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059671BIST