***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.11.2022 14:13
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SLABU.V
Sözleşme No
0A9BE2C200095D22, 0A9BE2C200091633
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/11/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080862
BIST
14:244.585
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -83,71
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:2419,2626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0704
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
19,3954
En Düşük
19,2460
14:2419,3200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0900
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4400
En Düşük
19,3200
14:241.054,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,33
|Açılış
|: 1.054,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:24
|MEGAP
|6,49
|67.471.077
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.471.077
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|130.794.608
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.545.548
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.936.074
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|16.058.912
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.260.943.243
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|876.256.847
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|KERVN
|1,06
|1.702.996
|% -9,40
|
|THYAO
|108,30
|8.114.307.609
|% 3,54
|
|EREGL
|38,02
|4.595.574.693
|% 2,65
|
|KONTR
|203,90
|3.524.541.204
|% -5,43
|
|ASELS
|40,76
|3.465.445.669
|% 2,31
|
|VAKBN
|9,73
|2.423.960.453
|% -5,44
|
|EKGYO
|5,55
|1.513.496.990
|% 0,36
|
|ALBRK
|3,21
|837.819.674
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,73
|2.423.960.453
|% -5,44
|
|HALKB
|9,95
|2.382.486.013
|% -3,21
|
|YKBNK
|10,56
|2.381.984.651
|% -3,74
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2525
|19,2626
|% -0,36
|
|Euro
|19,3100
|19,3200
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,0035
|22,1139
|% -0,38
|
|Frank
|19,5266
|19,6443
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,18
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-11,78
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.019
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.408
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|-0,95
|
Seans Raporu
14:24
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14:39IHEVA
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