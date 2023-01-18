***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.01.2023 14:30
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PGACJ.V
Sözleşme No
0AA49982001E5FCB 0AA49982001E5FCC 0AA49982001E6309 0AA49982001E630A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102994
BIST
14:445.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 66,17
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:4418,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:4420,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0856
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:441.157,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.157,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:42
|DURDO
|48,64
|22.110.220
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.465.880
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.194.380
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.968.159
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.572.695
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,50
|9.862.790.107
|% 0,75
|
|ASELS
|63,05
|6.727.824.043
|% 7,05
|
|EREGL
|40,96
|6.299.982.250
|% 0,15
|
|KOZAL
|580,30
|4.081.243.437
|% 4,33
|
|TUPRS
|587,60
|3.263.579.238
|% 3,16
|
|EKGYO
|8,53
|2.739.030.952
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,89
|2.001.340.752
|% 1,02
|
|PETKM
|18,42
|3.067.118.159
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,89
|447.983.254
|% 2,48
|
|EREGL
|40,96
|6.299.982.250
|% 0,15
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7915
|18,7980
|% 0,16
|
|Euro
|20,3505
|20,3579
|% 0,48
|
|Sterlin
|23,1859
|23,3021
|% 0,88
|
|Frank
|20,4823
|20,6057
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,11
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.813
|7.931
|6,00
|
|Tam
|7.857
|7.907
|23,00
|
|Yarım
|3.828
|3.869
|11,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|