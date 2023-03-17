***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.03.2023 14:47
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [AKMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
AXACT.V
Sözleşme No
0AACC1820015197F 0AACC18200151A23 0AACC18200151A22 0AACC18200151980 0AACC18200151906 0AACC18200151905 0AACC182001518A7 0AACC182001518A8 0AACC18200151844 0AACC182001517DF 0AACC182001517DE 0AACC18200151767 0AACC18200151766 0AACC18200151845
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/03/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125840
BIST
17:185.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -34,66
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:1819,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:1820,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0815
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:181.192,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,77
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.132.964
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.891.137
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,76
|22.570.086
|% -7,83
|
|PENTA
|21,66
|544.523.126
|% -7,04
|
|ULUSE
|154,40
|102.797.155
|% -5,22
|
|KRGYO
|13,18
|25.021.231
|% -5,04
|
|ASTOR
|64,35
|5.680.234.854
|% 9,07
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|ASELS
|57,40
|3.498.882.156
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,16
|2.867.201.396
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|YKBNK
|11,41
|2.060.493.097
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,21
|1.037.834.408
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,04
|535.409.419
|% 7,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0008
|19,0051
|% 0,08
|
|Euro
|20,2128
|20,2208
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,0274
|23,1429
|% 0,37
|
|Frank
|20,4000
|20,5229
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|31,96
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|19,46
|
|Cumhuriyet
|7.979
|8.100
|92,00
|
|Tam
|8.011
|8.092
|106,00
|
|Yarım
|3.927
|3.960
|52,00
|
|Çeyrek
|1.964
|1.980
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,25
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-1,29
|