***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıAXACT.VSözleşme No0AACC1820015197F 0AACC18200151A23 0AACC18200151A22 0AACC18200151980 0AACC18200151906 0AACC18200151905 0AACC182001518A7 0AACC182001518A8 0AACC18200151844 0AACC182001517DF 0AACC182001517DE 0AACC18200151767 0AACC18200151766 0AACC18200151845İşlemin Gerçekleşme Tarihi17/03/2023İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125840BIST