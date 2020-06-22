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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

22.06.2020 13:59
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
600.000
Adet
30
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/06/2020
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852283


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 7,70 18.888.000 % 10,00  
RTALB 35,72 85.657.517 % 9,98  
GLRYH 15,36 30.033.936 % 9,95  
BAYRK 9,17 37.620.925 % 9,95  
GLBMD 5,09 779.278 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4686 8,5110 % 0,48  
Frank 7,1750 7,2182 % 0,22  
Riyal 1,8210 1,8301 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 12,00  
Altın Gr. 386 386 2,03  
Cumhuriyet 2.507 2.520 33,40  
Tam 2.572 2.584 32,30  
Yarım 1.253 1.264 16,70  
Çeyrek 629 633 8,30  
Gümüş.Ons 17,94 17,96 0,35  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 0,07  
B. Petrol 41,97 41,97 -0,22  
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