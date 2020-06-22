***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
22.06.2020 13:59
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
600.000
Adet
30
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/06/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852283
BIST
15:56115.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.708,23
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:566,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:567,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:56386,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,85
|Açılış
|: 386,86
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.888.000
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.657.517
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.033.936
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.620.925
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,03
|281.976.003
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.097.517
|% -6,35
|
|TSGYO
|3,43
|19.799.542
|% -6,28
|
|NIBAS
|9,01
|16.966.794
|% -5,95
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|HALKB
|6,50
|1.134.442.233
|% 6,38
|
|THYAO
|12,73
|1.032.009.888
|% 1,68
|
|AKBNK
|6,16
|853.962.464
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,90
|620.830.075
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,95
|597.091.108
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|438.882.920
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4686
|8,5110
|% 0,48
|
|Frank
|7,1750
|7,2182
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.520
|33,40
|
|Tam
|2.572
|2.584
|32,30
|
|Yarım
|1.253
|1.264
|16,70
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:09ULAS
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 960, 295 adet işlem
-
16:08GUBRF
Yüzde 8.53 oranında artışla 29.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 229, 412 adet işlem
-
16:07OYAYO
Yüzde 8.87 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 576, 698 adet işlem
-
16:06YKSLN
Yüzde 5.59 oranında artışla 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 382, 605 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 115, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 17, 483.00 milyon TL de