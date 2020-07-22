***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
22.07.2020 11:13
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
1.600.000
Adet
80
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/07/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861104
BIST
10:59118.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 82,20
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
10:596,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:597,9014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:59408,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,79
|Açılış
|: 408,60
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|539,00
|5.846.604
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.537.224
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|KUTPO
|41,44
|53.017.372
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.291.036
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|MEGAP
|4,50
|833.624
|% -7,22
|
|EKGYO
|2,35
|2.175.813.008
|% 3,98
|
|GARAN
|7,95
|291.937.012
|% 0,13
|
|AFYON
|4,74
|279.885.551
|% 1,72
|
|ASELS
|32,46
|221.064.427
|% 0,37
|
|ISFIN
|4,16
|203.585.794
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,35
|2.175.813.008
|% 3,98
|
|IHLGM
|1,76
|111.953.140
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|189.039.572
|% 0,33
|
|AFYON
|4,74
|279.885.551
|% 1,72
|
|KARSN
|3,12
|170.435.503
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6682
|8,7117
|% 0,12
|
|Frank
|7,3146
|7,3587
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|10,63
|
|Altın Gr.
|408
|408
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.729
|2.744
|29,00
|
|Yarım
|1.325
|1.342
|14,20
|
|Çeyrek
|664
|672
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,78
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,80
|4,80
|0,13
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|-0,31
|