***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/07/2020Bildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi14/02/2020Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin UnvanıAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)1.600.000Adet80İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih24/07/2020Açıklamalarİşlem görmeye başlayacağı tarih güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861142BIST