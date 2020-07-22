***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
22.07.2020 14:03
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/07/2020
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
1.600.000
Adet
80
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/07/2020
Açıklamalar
İşlem görmeye başlayacağı tarih güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861142
BIST
14:06118.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 731,96
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:066,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
14:067,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
14:06409,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,46
|Açılış
|: 409,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|46.256.960
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|84.577.142
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.425.513
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.631.046
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,66
|87.704.832
|% -9,51
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,39
|3.467.924.063
|% 5,75
|
|ASELS
|33,22
|1.032.513.349
|% 2,72
|
|GARAN
|7,99
|632.753.246
|% 0,63
|
|AFYON
|4,74
|439.883.681
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,11
|356.883.702
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,39
|3.467.924.063
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,11
|356.883.702
|% 2,30
|
|CEMAS
|1,74
|199.406.293
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,76
|194.999.175
|% 0,57
|
|AFYON
|4,74
|439.883.681
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6724
|8,7159
|% 0,17
|
|Frank
|7,3176
|7,3617
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,12
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.659
|2.681
|35,40
|
|Tam
|2.739
|2.751
|36,30
|
|Yarım
|1.330
|1.346
|17,70
|
|Çeyrek
|667
|674
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-0,54
|