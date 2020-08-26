***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
26.08.2020 11:30
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
5.900.000
Adet
104
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/08/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871221
BIST
14:201.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:207,3597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:208,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0529
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:20453,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -5,21
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DMSAS
|5,94
|81.710.982
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.117.599
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.056
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.353.420
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.334.807
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|14,90
|1.710.790
|% -7,45
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,35
|181.891.914
|% -4,94
|
|SISE
|6,19
|990.751.603
|% 3,51
|
|GARAN
|6,90
|615.938.589
|% 1,92
|
|SASA
|15,39
|613.688.154
|% -4,41
|
|THYAO
|11,12
|399.985.432
|% -0,71
|
|GUSGR
|6,37
|393.509.603
|% 2,25
|
|SISE
|6,19
|990.751.603
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,06
|292.853.620
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|258.909.208
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,94
|334.938.028
|% 0,34
|
|GARAN
|6,90
|615.938.589
|% 1,92
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3475
|7,3539
|% -0,49
|
|Euro
|8,6755
|8,6872
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,6300
|9,6783
|% -0,68
|
|Frank
|8,0526
|8,1011
|% -0,74
|
|Riyal
|1,9530
|1,9628
|% -0,65
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-8,99
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|-26,06
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-12,61
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|-0,12
|