***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
23.09.2020 10:56
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.400.000
Adet
74
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/09/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876268
BIST
15:131.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:137,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:139,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:13465,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,45
|Açılış
|: 465,94
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ADESE
|2,31
|364.452.340
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.066
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,84
|1.633.131.281
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|785.310.702
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|621.353.415
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.452.340
|% 10,00
|
|GARAN
|6,54
|311.501.565
|% 1,08
|
|SISE
|6,84
|1.633.131.281
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|785.310.702
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|364.452.340
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|621.353.415
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|144.949.797
|% 1,89
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6910
|7,6930
|% 0,40
|
|Euro
|8,9954
|9,0004
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7596
|9,8085
|% 0,25
|
|Frank
|8,3175
|8,3676
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0448
|2,0550
|% 0,35
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-17,63
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.158
|-33,87
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-16,39
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,08
|
Seans Raporu
15:11
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15:24MMCAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 330, 175 adet işlem
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15:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, THYAO, MGROS
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15:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, SODA, TKFEN
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15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.59 ) 1, 010
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15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, AGYO, EKGYO, BALAT, ISBIR, TKURU, ORMA, AKGRT, RODRG, VANGD