***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
16.03.2021 15:29
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
16.600.000
Adet
152
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/03/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918446
BIST
15:391.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,83
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:397,4835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0492
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:398,9351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:39416,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,65
|Açılış
|: 416,88
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:39
|SANKO
|14,53
|36.191.947
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.053.788.124
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.802.367
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|20.376.073
|% 9,95
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,59
|64.839.598
|% -6,87
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|KRGYO
|7,07
|38.966.797
|% -5,86
|
|GARAN
|8,92
|1.133.687.235
|% 2,29
|
|KOZAL
|125,90
|1.080.420.350
|% 1,94
|
|FROTO
|208,40
|1.053.788.124
|% 9,97
|
|OTKAR
|454,10
|896.887.931
|% 4,15
|
|KRDMD
|7,73
|659.558.435
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,25
|301.389.341
|% 0,90
|
|GARAN
|8,92
|1.133.687.235
|% 2,29
|
|GSRAY
|4,20
|479.829.034
|% 6,33
|
|TSKB
|1,71
|162.717.144
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,73
|659.558.435
|% 1,84
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4811
|7,4835
|% -0,65
|
|Euro
|8,9282
|8,9351
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,3495
|10,4014
|% -0,90
|
|Frank
|8,0464
|8,0949
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,61
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|0,82
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-31,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-32,44
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-15,69
|
|Çeyrek
|668
|683
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-1,07
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:52LOGO
Yüzde 5.86 oranında artışla 171.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 941, 554 adet işlem
-
15:51SANEL
Yüzde 4.74 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 929, 982 adet işlem
-
15:50FADE
Yüzde 5.65 oranında artışla 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 169, 003 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 1, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 15, 296.00 milyon TL de
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15:49PARSN
Yüzde 8.79 oranında artışla 37.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 114, 126 adet işlem