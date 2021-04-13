***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
13.04.2021 14:27
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
17.650.000
Adet
160
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/04/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927366
BIST
17:041.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:048,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:049,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:04457,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,42
|Açılış
|: 457,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:04
|QUAGR
|21,90
|1.185.338
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.607.438
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.580.448
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.210.418
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|20.293.056
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.536.691
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|691.817.886
|% 0,54
|
|FENER
|32,48
|612.308.267
|% 3,77
|
|THYAO
|11,76
|607.218.034
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,78
|497.132.078
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,09
|467.771.981
|% 0,97
|
|TSKB
|1,28
|292.763.001
|% -4,48
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1437
|8,1498
|% 0,00
|
|Euro
|9,7237
|9,7305
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1774
|11,2335
|% 0,09
|
|Frank
|8,8055
|8,8585
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|