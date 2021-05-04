***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
04.05.2021 11:18
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.000.000
Adet
162
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/05/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934336
BIST
14:031.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:038,3374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:0310,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0861
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0415
En Düşük
9,9291
14:03477,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,22
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KARTN
|61,60
|56.807.937
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.106.870
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.177.892
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|10.979.341
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,69
|1.186.354.539
|% 3,85
|
|THYAO
|12,70
|722.322.820
|% -1,70
|
|PETKM
|6,88
|537.865.885
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,62
|464.508.182
|% 3,11
|
|KOZAL
|116,90
|459.361.778
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,11
|181.550.568
|% -0,47
|
|PETKM
|6,88
|537.865.885
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,14
|82.982.030
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,62
|464.508.182
|% 3,11
|
|EREGL
|19,69
|1.186.354.539
|% 3,85
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3319
|8,3374
|% 1,09
|
|Euro
|9,9895
|10,0415
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,5238
|11,5816
|% 0,74
|
|Frank
|9,0669
|9,1215
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2144
|2,2255
|% 0,97
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,94
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,06
|
|B. Petrol
|68,86
|68,86
|1,30
|