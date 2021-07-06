***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
06.07.2021 14:37
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.400.000
Adet
186
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/07/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946911
BIST
16:241.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
16:248,6671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:2410,2606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:24504,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,27
|Açılış
|: 504,54
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:24
|GWIND
|3,74
|136.190.954
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.089.814
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.182.692
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.276.023
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,13
|7.260.532
|% -6,62
|
|GARAN
|8,74
|1.251.938.995
|% 1,16
|
|THYAO
|14,07
|523.069.754
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,40
|398.398.639
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|381.172.927
|% 0,05
|
|AKBNK
|5,46
|380.956.016
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,24
|325.572.149
|% 0,45
|
|GARAN
|8,74
|1.251.938.995
|% 1,16
|
|PEKGY
|1,33
|99.119.492
|% 3,10
|
|ODAS
|1,92
|142.381.597
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,46
|380.956.016
|% 0,37
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6647
|8,6671
|% 0,03
|
|Euro
|10,2577
|10,2606
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9670
|12,0270
|% 0,02
|
|Frank
|9,3481
|9,4044
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3054
|2,3170
|% 0,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,20
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|33,00
|
|Tam
|3.316
|3.402
|30,59
|
|Yarım
|1.603
|1.646
|14,79
|
|Çeyrek
|804
|823
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|-1,39
|
Seans Raporu
16:24
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