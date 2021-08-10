***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
10.08.2021 16:10
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.200.000
Adet
184
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/08/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956930
BIST
16:081.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:088,6168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:0810,1282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0330
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:08477,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,30
|Açılış
|: 477,89
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler16:08
|KARYE
|11,88
|103.859.535
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.001.220
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.398.992
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.717.589
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.060.240
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.914.476
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|126.950.074
|% -9,64
|
|MRSHL
|244,00
|3.712.289
|% -8,10
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.095.267.929
|% 2,20
|
|EREGL
|19,70
|1.061.828.247
|% -4,00
|
|GARAN
|9,18
|961.365.477
|% 0,44
|
|GENIL
|15,49
|850.955.383
|% 8,32
|
|KRDMD
|7,95
|652.337.125
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,49
|422.576.327
|% 2,05
|
|SISE
|8,36
|1.095.267.929
|% 2,20
|
|GARAN
|9,18
|961.365.477
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,87
|174.699.314
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,95
|652.337.125
|% -0,25
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6144
|8,6168
|% -0,25
|
|Euro
|10,0756
|10,1282
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8756
|11,9352
|% -0,37
|
|Frank
|9,2813
|9,3372
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% -0,39
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-2,34
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.164
|3.244
|-26,73
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-12,93
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,00
|70,00
|0,96
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:22SELGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 362, 535 adet işlem
-
16:21MSGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 897, 707 adet işlem
-
16:20KARYE
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 070, 966 adet işlem
-
16:19XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 11, 170.00 milyon TL de
-
16:19VBTYZ
Yüzde 6.77 oranında artışla 22.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 509, 010 adet işlem