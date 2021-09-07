***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
07.09.2021 15:45
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
184
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/09/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962238
BIST
14:561.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.445
En Düşük
1.428
14:568,4568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
14:5610,0316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:56489,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,39
|Açılış
|: 489,13
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ORCAY
|14,33
|158.791.718
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.859.391
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.620.687
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.183.231
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.766.191
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|24.977.445
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.083.317.779
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|527.622.905
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,32
|365.404.080
|% 0,83
|
|THYAO
|12,46
|362.642.520
|% 0,32
|
|HALKB
|4,77
|306.815.630
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,54
|527.622.905
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.083.317.779
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|306.815.630
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.199.786
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,59
|30.411.153
|% -3,28
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4535
|8,4568
|% -0,06
|
|Euro
|10,0220
|10,0316
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,6578
|11,7162
|% 0,36
|
|Frank
|9,1776
|9,2329
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% -0,09
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
14:56
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 01 artarak (% 0.56 ) 1, 267
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