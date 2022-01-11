***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
11.01.2022 15:04
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
11.000.000
Adet
210
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/01/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992744
BIST
16:202.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:2013,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0260
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:2015,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0454
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:20804,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,82
|Açılış
|: 804,17
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.361.221
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,06
|64.042.734
|% -5,95
|
|RALYH
|10,81
|63.202.228
|% -4,93
|
|IHAAS
|9,70
|12.821.805
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,50
|233.347.165
|% -4,78
|
|KRDMD
|12,50
|4.736.000.811
|% 8,23
|
|THYAO
|27,10
|4.007.627.037
|% 1,50
|
|EREGL
|31,86
|3.584.259.572
|% 4,46
|
|GARAN
|11,86
|2.199.864.107
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,78
|1.438.641.746
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,78
|1.438.641.746
|% 2,16
|
|KRDMD
|12,50
|4.736.000.811
|% 8,23
|
|EKGYO
|2,42
|668.152.324
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|2.199.864.107
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,12
|550.869.871
|% 0,97
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8320
|13,8454
|% 0,18
|
|Euro
|15,6768
|15,7103
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,7358
|18,8298
|% 0,13
|
|Frank
|14,8802
|14,9698
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6751
|3,6935
|% 0,12
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|6,27
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,57
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.321
|5.456
|36,41
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|17,61
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|1,09
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33KAPLM
Yüzde 7.76 oranında artışla 30.54 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 732 adet işlem
-
16:30KRSTL
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 915, 604 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 91 artarak (% 1.05 ) 2, 293
-
16:29XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 31, 912.00 milyon TL de
-
16:26GEDZA
Yüzde 5.59 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 663 adet işlem