***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
15.02.2022 13:41
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
11.000.000
Adet
218
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/02/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001771
BIST
13:302.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 43,25
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
13:3013,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0657
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
13:3015,5064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1442
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
13:30815,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,30
|Açılış
|: 815,84
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:30
|PKENT
|791,00
|8.038.837
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.683.021
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.527.250
|% 9,93
|
|DZGYO
|3,28
|18.568.521
|% 9,33
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|KAPLM
|50,05
|4.747.042
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|25.056.059
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|DERHL
|4,92
|17.695.455
|% -5,02
|
|THYAO
|29,38
|3.762.486.168
|% 2,73
|
|KRDMD
|11,88
|1.231.444.857
|% 3,21
|
|EREGL
|28,76
|882.725.439
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,12
|808.395.702
|% 0,98
|
|KOZAL
|129,10
|727.912.913
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,12
|808.395.702
|% 0,98
|
|THYAO
|29,38
|3.762.486.168
|% 2,73
|
|KRDMD
|11,88
|1.231.444.857
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,30
|236.785.768
|% 1,77
|
|PETKM
|8,34
|484.019.016
|% 3,60
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6502
|13,6579
|% 0,48
|
|Euro
|15,4940
|15,5064
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,4694
|18,5620
|% 0,78
|
|Frank
|14,7158
|14,8044
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6310
|3,6492
|% 0,54
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-17,07
|
|Altın Gr.
|816
|816
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|5.421
|5.503
|26,00
|
|Tam
|5.393
|5.529
|24,82
|
|Yarım
|2.606
|2.675
|12,01
|
|Çeyrek
|1.307
|1.337
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|-2,50
|