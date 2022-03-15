***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
15.03.2022 11:47
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
19.000.000
Adet
218
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/03/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010517
BIST
16:012.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.097
En Düşük
2.078
16:0114,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1352
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:0116,1280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0603
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:01903,04
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -24,88
|Açılış
|: 903,04
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PKENT
|397,20
|32.136.499
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.402.447
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.305.969
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,91
|3.783.815
|% 9,59
|
|EDIP
|3,77
|10.095.908
|% 9,28
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,04
|331.069.927
|% -8,41
|
|EUYO
|2,97
|1.364.183
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,88
|7.184.770
|% -4,21
|
|THYAO
|27,36
|2.875.330.042
|% 2,78
|
|FROTO
|275,60
|1.848.674.238
|% 2,76
|
|KRDMD
|14,73
|1.766.019.086
|% -0,34
|
|GARAN
|11,93
|1.398.608.935
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.260.774.461
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|802.322.591
|% 2,40
|
|KARSN
|4,13
|817.522.706
|% 6,17
|
|DOHOL
|3,32
|586.294.126
|% -0,30
|
|ODAS
|1,56
|212.447.788
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,73
|1.766.019.086
|% -0,34
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6383
|14,6441
|% -0,92
|
|Euro
|16,0967
|16,1261
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,0595
|19,1551
|% -0,59
|
|Frank
|15,5130
|15,6064
|% -1,14
|
|Riyal
|3,8868
|3,9063
|% -1,12
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,91
|
|Altın Gr.
|905
|906
|-22,23
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.088
|-161,00
|
|Tam
|5.968
|6.119
|-149,60
|
|Yarım
|2.884
|2.960
|-72,36
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|-36,18
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,92
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866