***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
12.04.2022 11:28
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
19.000.000
Adet
226
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/04/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019499
BIST
13:352.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,08
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:3514,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0246
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:3515,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:35923,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,62
|Açılış
|: 923,77
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:35
|CLEBI
|257,60
|78.891.424
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|TSPOR
|6,21
|310.588.220
|% 8,00
|
|ODAS
|2,34
|829.126.072
|% 7,34
|
|OYLUM
|2,33
|2.271.940
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.142.925
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.146.569
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|ACSEL
|37,52
|57.747.568
|% -9,06
|
|THYAO
|36,66
|2.823.761.436
|% 1,38
|
|GARAN
|13,64
|1.838.881.949
|% -1,73
|
|SISE
|17,23
|1.627.291.219
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,00
|1.448.201.133
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,17
|1.357.075.913
|% -0,12
|
|ODAS
|2,34
|829.126.072
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,68
|796.202.622
|% -2,90
|
|YKBNK
|5,00
|1.448.201.133
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,77
|1.087.546.214
|% -4,07
|
|TSKB
|1,68
|374.812.197
|% -3,45
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6849
|14,6867
|% 0,17
|
|Euro
|15,9660
|15,9731
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0488
|19,1443
|% 0,01
|
|Frank
|15,6764
|15,7708
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,14
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,77
|
|Altın Gr.
|923
|923
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|18,36
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|8,88
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,43
|